El consejero reconoce que las listas de espera “son un problema, pero no hay que alarmar ni desprestigiar”

Viernes, 11 de mayo de 2018

Sáez Aguado afirma que no sigue mucho los avatares de la Diputación, aunque “cada uno tendrá que explicar sus posiciones”, en relación a la moción aprobada en febrero

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha reconocido en Salamanca que las listas de espera para intervenciones quirúrgicas “son un problema en el conjunto del sistema nacional de salud”. En el caso de Castilla y León, ha explicado que es la cuarta comunidad con menos pacientes en lista, con una media de 73 días, 104 en España. “No estamos muy mal, pero es un problema que hay que mejorar, aunque no conviene ni alarmar, ni desprestigiar”.

Sáez Aguado ha asegurado que, frente a lo que se dice, “las listas no están aumentando, como tampoco se está privatizando la sanidad”. Respecto a la moción aprobada el pasado mes de febrero en la Diputación para instar a la Gerencia Regional de Salud a adoptar las medidas necesarias para reducir las listas quirúrgicas, indicó que no sigue los avatares de la Diputación de Salamanca, “pero cada uno tendrá que explicar sus posiciones”. El consejero insistió en que, en Salamanca, la lista de espera se ha reducido el último año de manera importante. “No puedo permitir que se diga que ha aumentado en Salamanca, no es cierto”.