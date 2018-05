“Sanidad pública, universal, gratuita y de calidad frente a los discursos catastrofistas de privatización y recortes”

Jueves, 10 de mayo de 2018

El consejero de Sanidad ha salido airoso del debate sobre la situación de la sanidad pública en Castilla y León con el médico Pablo Oyágüez, representante de la coordinadora de las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública. En un salón de actos de la Facultad de Medicina casi lleno, el control de cada intervención por el decano de la Facultad de Medicina, Francisco Javier García, ha permitido que se desarrollara con relativa fluidez.

Nada nuevo tras casi dos horas de diálogo en el que tanto Antonio María Saéz como Oyágüez han cumplido con su papel. Con una gran parte de los asistentes a favor, del representante de las plataformas, ha sido Oyágüez, con excesivas alusiones a la situación y problemas de la sanidad en Burgos, el que ha arrancado los aplausos más sonoros al final de cada intervención, más de una decena, sin incluir las réplicas y contrarréplicas.

Finalmente, el consejero de Sanidad, irónico, sarcástico y sabiendo en cada momento cómo replicar, no ha venido a Salamanca a meterse en la boca del lobo. Más que acostumbrado a rebatir las críticas sobre carencias y deficiencias de la sanidad en Castilla y León, ha tildado de “catastrofistas” algunos discursos y mensajes que se lanzan a los ciudadanos. Sáez Aguado volvió a manifestar que la Consejería invierte más, reduce las listas de espera, mejora servicios y prestaciones y ofrece una sanidad “pública, universal, gratuita y de calidad”. Oyágüez ha centrado las críticas en la gestión de la sanidad por parte de la Consejería, considerando “mérito de profesionales y pacientes” la buena valoración que mantiene. “El sistema se está deteriorando” pidiendo al consejero que, “si no pueden o no quieren arreglarlo, váyanse”.

Diez han sido los puntos de un debate, que no ha aportado nada nuevo, en el que uno y otro se ha mantenido en sus posturas, demasiado conocidas, tirando de datos, cifras y estadísticas de la sanidad de Castilla y León que cada uno ha interpretado a su conveniencia. Poco más ha dado de sí un cara a cara con 10 medidas, demandadas por las plataformas, entre el consejero, Antonio María Sáez, y el médico Pablo Oyágüez:

1-Acabar los recortes y recuperar el presupuesto de 2010

Oyáguez- “Los recortes han existido y se ha reducido la capacidad asistencial, no diga que no se han producido. Estamos 280 millones de euros por debajo”.

Consejero- “Hay más presupuesto para sanidad este año que en 2010, se han creado muchas prestaciones nuevas y servicios”.

2-Recuperar el empleo perdido y acabar con la precariedad laboral

Oyágüez- “Castilla y León ha perdido un 10-15% de trabajadores dependiendo de las categorías y más de un 5% en Atención Primaria, explique en Salamanca la reducción de plantilla del Hospital”. “Los profesionales se están marchando a la sanidad privada”.

Consejero: “En Castilla y León no existen contratos basura y, sobre la interinidad, es el Gobierno el que marca la tasa de reposición. Los contratos de personal que no pertenece a la plantilla, a los dos años se integran. Hemos realizado 480 contratos que habían sido eventuales y en Salamanca hay 75 profesionales más que hace dos años”.

3-Reducir las listas de espera

Oyágüez- “La situación es dramática. No queremos hacer demagogia, es un problema estructural que se mantiene en el tiempo. Menos de 24.000 personas en lista de espera para ser intervenido en el año 2011 en la Comunidad, más de 26.000 en el primer trimestre de 2018. El tiempo medio para una intervención es de 45 a 53 días y en Salamanca entre 37 y 112 días”.

Consejero- “Desde 2016 se han reducido sensiblemente, con un número de pacientes en espera por debajo de la media nacional. Aunque es mejorable, Castilla y León es la cuarta comunidad con menor número en espera. Para determinados procesos, si se supera el tiempo, el paciente puede acudir a un centro privado y la Consejería le abona la factura, pero no se ha producido ningún caso. Por falta de camas, en general, no se ha suspendido ninguna intervención”.

4-Sanidad pública 100%

Oyágüez- “Hay que asumir la gestión de los servicios externalizados, más caros y de peor calidad. Estamos contra la privatización de los servicios, sanitarios y otros no sanitarios”.

Consejero- “Es una falacia que el paciente tenga que ir con su tarjeta de crédito al Hospital. Castilla y León es la comunidad que menos concierta. Defendemos que los servicios sanitarios sean estrictamente públicos y los no sanitarios, a veces privados por su grado de especialización”.

5-Implantación de programas de promoción y prevención de la salud en Atención Primaria

Oyágüez- “Hay que salir de la medicina de urgencia, el medico de familia es el que nos conoce, hay escaso dinero para dedicar a prevención y aumenta el gasto en medicamentos. Hay más de 2.900 médicos y casi la mitad se desplaza”.

Consejero- “La Comunidad destina un 2,6% del presupuesto a salud pública, no creo que esto sea nuestro mayor problema, es la primera en número de médicos en Atención Primaria con una media de 30 kilómetros y muchos tienen menos de 300 tarjetas”.

6-Acercar la Atención Especializada y hospitalaria a las zonas rurales

Oyágüez- “Hay que desarrollar un modelo centrado en la atención al paciente crónico, con más enfermeros y potenciar el transporte a la demanda. Si faltan médicos es por la temporalidad de los contratos precarios. En los próximos años nos faltarán médicos y enfermeros, el medio rural necesita más recursos y las zonas limítrofes están alejada de especialistas y hospitales de referencia. Los vehículos son demasiado viejos”.

Consejero- “Los datos son los datos. Creo que no faltan médicos, pero hay un problema territorial, hay 3.665 consultorios locales. La falta de médicos no solo es un problema de la Comunidad. Comparto lo que dice sobre la antigüedad de los vehículos, renovaremos 200 al año”.

7-Legislar para restituir el derecho a recibir asistencia sanitaria de personas que residan en nuestro territorio

Oyágüez- “Se ha roto la universalidad del sistema sanitario público, uno de los mayores activos, con la introducción del copago y hay que volver a ella”

Consejero- “Aunque quiera, no puedo, no depende de la Comunidad, pero en Castilla y León no se ha producido ausencia de asistencia sanitaria, cualquier persona es atendida”.

8-Nombramiento de gerentes atendiendo a su perfil profesional y medidas para favorecer la transparencia de su gestión

Oyágüez- “Hay que cambiar el sistema de elección de los cargos de alta dirección y cargos intermedios, ahora de libre elección, por concurso, Se necesita más transparencia”.

Consejero- “De acuerdo en que no debe existir clientelismo pero no comparto la elección por concurso, porque prima la antigüedad. Si un jefe de servicio, responsable de un equipo de 100 personas, lo elegimos por antigüedad sería una locura, hay que valorar otras cuestiones”.

9-Cumplimiento riguroso de la Ley de Incompatibilidades

Oyágüez- “Hay que ser riguroso y cumplirla, dedicación exclusive a la sanidad pública”.

Consejero- “En Castilla y León se cumple”.

10- Cauces eficaces de participación social y professional

Oyágüez- “Es importante la participación y falta cultura receptiva a críticas y propuestas”.

Consejero- “Más participación sirve cuando coincide con la posición ideológica de cada uno, si no coinciden, no”.

Fotos: Alberto Martín