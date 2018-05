Irene Villa: “No pude apostar por los Juegos porque no habría podido tener familia”

Jueves, 10 de mayo de 2018

La periodista y escritora nos cuenta su faceta de deportista que le ha llevado a brillar en Europeos y Nacionales. Hace tres semanas era bronce en el Campeonato de España

Irene Villa ha abierto caminos en la vida. Para ella y para muchas personas. Es un ejemplo para cualquier persona que se precie. Bella por fuera, pero mucho más por dentro y a sus múltiples retos y logros une el de ser deportista, quizá su faceta menos conocida. Con motivo de su conferencia el miércoles en el Paraninfo de la Universidad, Villa hacía un aparte para atender a SALAMANCArtv AL DÍA y contarnos su experiencia.

“No he llegado a ir a unos Juegos, pero sí esquié a nivel Europeo y nacional y competí. En España no había categoría femenina en 2007 y fuimos unas locas las que decidimos que tenía que haberla y para ello teníamos que hacer ciertas pruebas en España y Europa y ahí estuvimos dando caña. Al principio cayéndonos mucho y después dando caña. En Francia hicimos podio tres españolas que yo ese año lo cuento aquí no se me podrá olvidar en la vida, porque después de caídas, caídas graves, pasando por el taller como decimos, por boxes, resulta que conseguimos volver a comeptir, esquiar y a ganar”.

Y nos cuenta como llegó al esquí. “Fue porque antes hacía patinaba sobre hielo, jugaba al baloncesto y siempre me había gustado. Probé baloncesto en silla de ruedas y no me conquistó. Sin embargo, cuando nació la Fundación También con la que hice el Camino de Santiago, el Descenso del Sella, y hemos hecho un montón de pruebas y ahora el esquí, me enamoré de sus proyectos de sus actividades y empecé a hacer deporte y no he parado”.

De hecho, hace un mes lograba un bronce en el Nacional. “Los Juegos no porque tienes que dejar tu vida completamente a un lado porque tienes que irte a vivir a Biella entrenar todos los días en invierno y en verano. Es una vida muy sacrificada como la de todos los deportistas, pero el equiador más porque tiene que irse a ciertos países. No habría podido tener hijos ni familia ni dedicarme a ellos”, confiesa.

También analiza la situación actual del deporte femenino, que lucha por tener una mayor visibilidad. “Las mujeres hay una doble lectura. Estamos demostrando éxitos incluso más que los hombres en algunas disciplinas, pero la gente lo que ve es el fútbol. Ojalá algún día cambie, y no hablo sólo de deporte femenino, sino de deportes que la gente no sigue o, incluso, el Paralímpico. Es alucinante ver un partido de baloncesto y aquí la gente no lo ve. Es una pena, pero hay que intentar cambiarlo”, sentencia.