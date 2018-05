Astu: “No nos gustaría jugarnos el ascenso con un filial. Puede salirle un partido muy malo… o muy bueno”

Jueves, 10 de mayo de 2018

El técnico de Unionistas elude hablar de la próxima temporada, valora positivamente la actual, y cree que el equipo está mucho más preparado que el año pasado

A las 11.15 horas Unionistas tiene su entrenamiento del Jueves. Astu llega casi una hora antes para prepararlo. Con anterioridad Piojo y algunos integrantes del cuerpo técnico ya se ponen manos a la obra y durante ese tiempo los jugadores van llegando. Jorge González Rojo, Astu, el único entrenador del equipo mira ya de reojo el próximo play-off de ascenso y hace un alto para atender a SALAMANCArtv AL DÍA.

-La pasada semana lograban dos de los tres objetivos. Play-off y título. Ahora queda el tercero, el ascenso. ¿Cuál de los tres es el más difícil?

-Creo que la regularidad de quedar primero es lo más complicado y más con el nivel que había este año que creo que es la tercera más competida de los últimos años y después creo que después del más difícil solamente tenemos que jugar la eliminatoria de ida vuelta y tratar de hacerlo bien porque sabemos que nos lo jugamos todo a dos partidos.

-Con la experiencia del año passado, ¿cuáles serán las claves?

-No cometer errores de la temporada pasada que los primeros minutos del segundo partido no estuvimos lo acertados que debíamos. Tal vez esa experiencia y la plantilla tan corta es lo que hemos intentado mejorar desde el club desde la dirección deportiva, creo que teníamos buen equipo pero nos faltaba experiencia y saber sobre todo madurar los partidos y no cometer errores que en la Liga sí hemos cometido, que a la contra ciertos equipos nos han hecho daño y en un play-off puede ser importante.

-Una temporada de menos a más, pero parece inmejorable.

-Es una competición comparado con otros grupos muy fuerte, muy competitiva. Al inicio nos costó bastante, el modelo lo hemos tenido claro siempre, pero no acertábamos con el sistema. Nos costó adaptar el equipo a una formación táctica ideal y hemos hecho el ochenta por ciento de cambios de la plantilla y eso se nota. Jugadores de Segunda B adaptarse a Tercera. No hay tanto cambio porque el grupo mejoró. Cogimos una racha muy buena en primera vuelta, volvimos a tener recaída en el inicio de la segunda vuelta y volvimos a coger la racha en la segunda. Esas dos rachas y los puntos que hemos sacado en las rachas malas nos han hecho campeones.

-El mejor y el peor momento.

-El mejor momento cuando hemos hecho ocho o nueve victorias. Los últimos partidos antes de ganar la Liga. Y lo peor Aranda, Zamora, tuvimos un racha en la que no ganamos a los equipos de arriba y lo pasamos mal porque veíamos que estábamos cerca de la victoria, con la miel en los labios y es lo que nos queda para el play-off.

-Estas dos semanas antes del play-off, ¿Ventaja o desventaja?

-Esa es la duda. Lo sabremos cuando acabe la Liga. Esta semana, la derrota ante el Numancia B, puede ser hasta lógico aunque nos molestó que en tres minutos perdimos los partidos. No preparamos el partido, no entrenamos lo suficiente para exigir la victoria y un ritmo alto al jugador, pero ahora sí. Ya estamos preparando el partido de Ávila, el equipo a un ritmo alto, el ritmo de siempre y ya se ve que todos quieren ganarse un puesto para el play-off que lo tenemos ahí.

-Imagino que ya estarán escrutando los posibles rivales.

-Tenemos ya información de todos los posibles primeros. Luego ya cuando nos toque la bola ya profundizaremos. Son todo campeones. La gente dice que hay grupos más fáciles que otros pero normalmente cuando un equipo queda campeón tiene plantilla profesional normalmente. Aunque su grupo sea más cómodo, el primero suele ser de un nivel muy alto. Tenemos preferencia de equipos que no queremos, filiales, que no son tan regulares como un equipo como nosotros. Puede salirle un partido muy malo o muy bueno y no queremos jugárnoslo así. Queremos que no sea un filial, jugadores que tienen hambre pero menos futuro que uno de un filial que sabe que le va a ver todo el mundo y por ahí pueden ir las preferencias.

-A nivel personal. ¿Cómo está su continuidad?

-No debería haber problemas. Tenemos un vínculo que es la renovación al entrar en play-off pero ahora no compete. Compatibilizar con la dirección deportiva depende de la estructura. Hay que ver objetivos, presupuesto, un montón de cosas. Si no he pensado lo otro, ésto mucho menos. Creo que a lo mejor sí que hay que cambiarlo, pero luego puedo pensarlo de otra forma. No lo he pensado de verdad.

-Si no ascienden en la eliminatoria directa. ¿Cómo afectará a la plantilla?

-Tengo el ejemplo de Xátiva. Cayó a la primera y pasó contra nosotros, pero el primer partido se le notaba bajo de ánimo. Tenemos un equipo parecido con jugadores que creo que han vivido estas cosas y creo que están preparados para estas cosas.

-¿Prepara alguna sorpresa para el play-off?

-Siempre prácticamente todas las semanas vamos modificando cosas. Estamos entrenando y mejorar cosas que hemos fallado, encajar muchos goles por errores y en función de los fallos del rival aprovechar sus errores.

-¿Ya han empezado a entrenar los lanzamientos de penalti?

-Penaltis la verdad que no. Espero que tardemos todavía -risas-. Hasta saber el resultado de la ida. No quiero jugármelo a penaltis.