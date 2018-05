Enmendando a la Academia de la Lengua

Una de mis mayores aficiones es la lexicografía. Soy autor de tres diccionarios: Argot del periodismo actual, que me prologó Gonzalo Torrente Ballester, Diccionario de Periodismo y Nuevo Diccionario de Publicidad, RRPP y Comunicación Corporativa. Salvando las citas y referencias obligadas, la redacción de cada una de las 7.000 definiciones que contienen estos libros es de mi autoría. Leyendo disfruto muchísimo, pero también paso malos ratos ante la creciente proliferación de barbaridades que se publican en letra impresa y en bites. Por deformación profesional (como periodista y docente de la comunicación) tiendo a criticar lo que me parece incorrecto. Confío en que mis amigos académicos no se tomen a mal si mi atrevimiento llega a poner peros al Diccionario de la Real Academia, en el que sin necesidad de un examen exhaustivo pueden encontrarse errores y carencias fácilmente subsanables. En esta primera entrega recojo cinco términos en los cuales la etimología que el DRAE les adjudica no me parece lógica (aldea, farra, galimatías, gañivete y sorche) y tres términos con incongruencias (arrollar, galimatías y saudita). Mis apreciaciones van precedidas del signo *