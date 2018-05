El programa Emociona-te ayuda a los más pequeños a superar el miedo

Miércoles, 9 de mayo de 2018

II Jornadas familiares del programa Tic-Tac de educación para padres e hijos

La Escuela Infantil de Guijuelo ha acogido esta mañana una nueva sesión de las II Jornadas Familiares ‘Emociona-te’ del programa ‘Tic-Tac.

En esta ocasión, se ha trabajado con los más pequeños a manejar el miedo. La sesión, de la mano de la bibliotecaria, María Gutiérrez, mostraba a través de historias y canciones cómo tratar con el miedo.

Acompañada por la concejala de Cultura, Mª Jesús Moro Tejedor, la bibliotecaria no dudaba en utilizar los libros como modo de adentrarse en la temática. Bajo el título de ‘Al miedo me planto y no me espanto’ con esta sesión ha intentado transmitir a los niños cómo enfrentarse a sus propios miedos pero de forma lúdica y divertida, para ello se ha trabajado con dos cuentos.