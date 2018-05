La historia si está escrita...

Es fácil apuntarse a la corriente pseudoprogresista como Vargas Llosa, flamante premio Nobel, afirmando que la historia no está escrita. Pensar que las revoluciones o los acontecimientos pasan porque sí es una utopía. La historia la hacen los historiadores, y por eso está escrita. Del análisis de circunstancias y hechos, del devenir humano, se pueden sacar conclusiones y patrones. Como hacen los meteorólogos para sus predicciones.

Muchos analistas hemos pensamos enseguida en lo fácil que es para cualquier potencia generar corrientes de opinión. Si hace unos años China como apuntamos en 2012, fue capaz de paralizar Internet tres veces durante 15 minutos, si Rusia desde hace poco juega a meterse a manipular corrientes de opinión, campañas electorales desde la red..., porqué no podemos afirmar que cualquier otra potencia puede generar o está generando a través de Facebook, Twitter, etc perfiles falso e infiltrar convocatorias, opiniones y generar malestar o conformismo. Desde cualquier servidor se puede convocar a través de mailing convocatorias en que el receptor piensa que son otros como él los que convocan, y no gobiernos, partidos políticos o terroristas como Daesh o Al Qaeda.

Porque no suponer que algún movimiento integrista o corriente políticaestá detrás de estás revueltas que aparecen por arte de magia, como si estuvieran preparadas de antemano, aquí, allá, en oriente próximo y occidente. Cualquiera puede pensar que si estos movimientos que genera la red se uniesen acabarían por formar una potencia mundial difícil de parar. El Islam podría formar de nuevo un país desde Marruecos hasta Pakistán, pasando por Irak, Irán y Afganistán, haciendo desaparecer a Israel y plantando cara a Occidente con el potencial nuclear de Pakistán y el incipiente de Irán. La izquierda revolucionaria puede crear tendencias para destruir el mal llamado estado del bienestar en Occidente... Lo malo es que detrás de la red no hay nada. El respaldo de la red es vacuo, como muchas tendencias que se generan en ella.

La mayoría de los falsos progresistas occidentales, que se pasean en mercedes y tienen chacha de quieto sudamericana o filipina, sin dar de alta, se toman la historia y los acontecimientos como un juego. Pensar en sociedades donde la religión recorta más derechos que la democracia, y es capaz de impartir justicia a parte de la civil, con unas estructuras mentales en que hombres y mujeres van por distinto lado alcanzarán la democracia de hoy para mañana es para éstos soñar. Vivir de espaldas a la izquierda revolucionaria o a la extrema derecha totalitaria, donde el individuo queda despojado de todos sus derechos y libertades es de palurdos o ignorantes. También lo es quien apoya estas tendencias.

Hacer fotos o videos de una plaza donde han ido convocados los privilegiados que tienen un ordenador y lo saben usar, además de tener tiempo que perder, y afirmar que el pueblo se ha levantado es muy aventurado. Hoy en día doscientas personas y una pancarta tienen eco en los periódicos como si fuera lo que piensa la mayoría, no digamos en los titulares que despiertan cuatro que se ponen en top less o desnudos... ¿Merecen realmente esa repercusión o más bien merecen que los detengan y tiren la llave? ¿Quién sabe, por ejemplo, lo que es la democracia en los miles de km2 de desierto al sur de El Cairo, al oeste de Somalia, Etiopía, al sur de Sudán y qué interés tiene para nadie? Allí el único interés para las personas es que exista la ley y el orden, es decir, un ejército que les proteja. El desierto es un medio hostil donde cualquiera puede desaparecer tragado por la arena o los bandidos. En occidente es muy fácil perder todo lo que hemos conseguido, pero volver a construirlo es complicado.

Los medios de comunicación como siempre pecan de falta de categoría en sus analistas, en la mayoría jóvenes que no han vivido las convulsiones del siglo XX, las más terroríficas de la humanidad, otros al servicio del que paga. La maldad humana no tiene límites y la ignorancia es algo terrible.

El futuro es oscuro para occidente en estos momentos, ya que se le abre otro frente. Si la inestabilidad y tensión en el lejano oriente es constante e importante, con las guerras de Siria e Irak, y Afganistán que siguen sin solución, sólo le faltaría a occidente reabrir un frente más en oriente próximo donde la tensión entre Israel e Irán está en sus máximos, y de donde provienen la mayoría de los combustibles fósiles que consumimos. Un conflicto de estas características cercenaría el desarrollo incluso de Asia-Pacífico ahora que allí se busca la paz en las Koreas.

Las revueltas del hambre o de los desfavorecidos, de los apátridas, van a ir a más y quién sepa hacer suyo ese descontento puede provocar una crisis mundial de consecuencias desconocidas hasta la fecha. España está a pie de obra a pocos miles de kilómetros de esos países como quién dice a tiro de misil. Seamos prudentes y ojalá que nuestros gobiernos gobiernen con mayúsculas. recapaciten, y ayuden a esos pueblos a estabilizarse socialmente de forma real, y reconduzcan esos descontentos y los sepan llevar hacia el bienestar, que es lo mismo que la paz.