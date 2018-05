Casi el 70% de los trabajadores de Atención Primaria reconoce sobrecarga de trabajo y estrés

Martes, 8 de mayo de 2018

CCOO exige a la Gerencia Regional de Salud que ponga en marcha una evaluación de riesgos psicosociales entre el personal

La Federación de Sanidad y Servicios Socio-Sanitarios de CCOO ha denunciado la falta de una evaluación de riesgos laborales en Atención Primaria, teniendo en cuenta la situación que viene arrastrando un colectivo “con una sobrecarga de trabajo y el riesgo de una reducción de la calidad asistencial a los usuarios”.

Raquel Vacas, responsable de Atención Primaria de CCOO-FSS y Verónica Domínguez, secretaria de Salud Laboral, han explicado las pésimas condiciones laborales a las que se enfrentan cada día los trabajadores de Atención Primaria desde 2012. Denuncian que Sacyl no realiza nuevas contrataciones para cubrir las bajas de médicos, enfermeros o personal administrativo, por lo que aumenta la sobrecarga de trabajo. En zonas rurales, “hay que atender seis o siete pueblos durante muchos días seguidos”. Aunque en Castilla y León no se aumentó el tiempo de trabajo del personal de Atención Primaria, “no se sustituyen las ausencias, empeorando la calidad asistencial”.

Raquel Vacas también se refirió al Plan de Cuidados Paliativos 2017/2020, denunciando que, con un presupuesto de 60 millones para la atención de pacientes oncológicos en su domicilio, “Castilla y León no incrementará la plantilla para este plan” que requiere “financiación y dedicación”.

Por lo que se refiere a la encuesta de CCOO realizada entre 1.496 trabajadores de Atención Primaria de Sacyl, un 69% reconoce estar sometido a sobrecarga de trabajo y estrés laboral; un 95% afirma que no se ha mejorado la sanidad; un 73% admite que el exceso de trabajo influye en la calidad asistencial y el 64% afirma encontrarse al límites de sus posibilidades.

Con estos resultados, el sindicado exige a la gerencia regional de salud que ponga en marcha una evaluación de riesgos psicosociales “que es obligatoria”, como explicó Verónica Domínguez. “Evaluaciones que no valen para nada si no se aplican las medidas correctoras”, aclaró. Asimismo, ha asegurado que han pedido las ya realizadas (101) “que desconocemos”. De no hacerlo, CCOO acudirá a la inspección de trabajo.