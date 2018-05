David Salvador, tras la oreja de Sevilla: "Era la primera y la única novillada que tenía este año"

Lunes, 7 de mayo de 2018

David Salvador ha cortado una oreja al segundo y ha dado una vuelta al ruedo en el quinto este domingo en La Maestranza

El novillero salmantino David Salvador que ha cortado una oreja al segundo y ha dado una vuelta al ruedo en el quinto, mostraba su satisfacción a nuestros micrófonos antes de abandonar la Maestranza sevillana “Era la primera y la única novillada que tenía este año hasta el momento. Una oportunidad como la de esta tarde no se podía dejar pasar y creo que mi actitud ha sido la de querer en todo momento y la de entregarme al máximo. Ahora espero que vengan algunas más después de lo de hoy. He venido a Sevilla a vaciarme y desde luego cuando llegue al hotel tendré la sensación de haberme vaciado en esta maravillosa plaza. Creo que la afición ha podido comprobar que lo del año pasado no fue casualidad, aunque no lo rematé con la espada y afortunadamente este año, he podido sacarme esa espinita sobre todo en el segundo. Espero que Sevilla se haya quedado con ganas de volver a verme porque yo estoy deseando de regresar a este marco tan incomparable.”.

Para finalizar el David Salvador comentaba que “La voltereta ha sido muy fea pero gracias a Dios me he escapado. El novillo me levantó del suelo con el pitón en el cuello, pero lo que más me duele es haber cortado tan sólo una oreja, porque venía a por más”.