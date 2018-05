Memorable concierto de Évano para inaugurar el renovado claustro de los carmelitas

Domingo, 6 de mayo de 2018

ALBA DE TORMES | El quinteto de clarinetes ofreció un variado e interesante concierto en la iglesia de San Juan de la Cruz

El quinteto de clarinetes 'Évano' deleitó durante algo más de una hora al público, que llenó de principio a fin los bancos de la iglesia de San Juan de la Cruz. El quinteto, compuesto por cinco músicos pertenecientes a la Banda de Música de Alba de Tormes, fue una apuesta cultural de los carmelitas y sirvió para estrenar oficialmente la reforma del claustro del siglo XVII y de otras dependencias que forman el convento.

Matías, Adolfo, Álvaro, Sergio y Jaime, músicos de Évano dividieron el concierto en dos partes bien diferenciadas. En primer lugar, la más clásica con obras como el Adagio de T. Albinoni y Arrival of the Queen of Sheba de G.F Handel. Por último un repertorio de pasodobles, tangos y boleros como Suspiros de España, Flor de canela y Por una cabeza, entre otras.

La interpretación final de 'A orillas del Tormes', uno de las canciones con más tradición en Alba de Tormes, puso en pie al público, que dedicó una gran ovación a los músicos. 'Evano' correspondió con la interpretación de dos piezas musicales más.

Al concierto asistieron el alcalde de Alba de Tormes, Jesús Blázquez, el diputado de Cultura, Julián Barreda y Jesús Luis San Antonio, diputado de Ciudadanos de Salamanca, así como concejales y ediles de Partido Popular y Partido Socialista de Alba de Tormes.

Degustación de licores carmelitanos y dulces

"Los trabajos que hemos realizado conforman el claustro del siglo XVII, la sacristía mayor, el refectorio antiguo y las estancias de la portería. Todas se han redecorado, de manera austera, como es propia del carmelo con mobiliario que nos han donado desde diferentes lugares. Trabajos que han sido posible gracias al apoyo económico de muchos bienhechores de la comunidad", explicó el prior de los Carmelitas Descalzos, Miguel Ángel González.

Al finalizar el concierto, los asistentes pudieron conocer el resultado de la reformas y degustar licores carmelitanos y dulces monacales.