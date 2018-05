Multitud de historias inspiradoras en el V Foro Joven Castilla y Léon

Domingo, 6 de mayo de 2018

Durante el día de ayer, en el Colegio del Arzobispo Fonseca, se celebró la quinta edición del Foro Joven Castilla y Léon, con el objetivo de compartir la experiencia de jóvenes que han llevado a cabo ideas de negocio singulares, así como de inspirar a través de los más altos valores existentes en nuestra sociedad.

El Foro estaba organizado por el Instituto de la Juventud de Castilla y León, con el apoyo del Consejo de la Juventud, la Universidad de Salamanca y el Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal.

Durante la mañana, varios jóvenes, que han puesto en marcha ideas innovadoras, comunicaron cómo han vivido esos procesos hasta obtener el reconocimiento del mercado. Elena Martín, Enrique Domínguez, Ruben Maia y Rafael Robledo comunicaron sus experiencias y el recorrido realizado. Miguel Esquembre, responsable de Google Actívate, explicó de forma amena las características del producto.

Posteriormente, en un coloquio junto con los jóvenes asistentes, resolvieron todas las dudas planteadas. Además, los jóvenes asistentes crearon varios grupos de trabajo para debatir sobre las ideas surgidas.

Por la tarde, fue el turno del Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz y de Laudelino Cubino, el veterano campeón ciclista. Su papel en esta jornada, estaba relacionado con la transmisión de los valores más loables de la sociedad, como son la solidaridad, la constancia, la humildad o el espíritu deportivo.

Eduardo Carazo, director general del Instituto de la Juventud de Castilla y León y Paulo Fernandes, presidente de la Cámara Municipal de Fundão, expusieron los proyectos transfronterizos que van a llevarse a cabo conjuntamente por ambas instituciones, centrados, principalmente, en la formación tecnológica cualificada para los jóvenes.

Elena Martín, de Sociograph Neuromarketing, empresa ubicada en Palencia y con una delegación en Ciudad de México, ha creado esta empresa totalmente novedosa: se dedican a cuantificar el nivel de efectividad de la comunicación, mediante el análisis neurocientífico de las respuestas fisiológicas del público. “Tenemos una máquina que cuida de las emociones”, dijo su creadora.

Esta novedosa consultoría trabaja con medios de comunicación, productoras y todo tipo de empresas que quieran medir el impacto de la comunicación que realizan a través de sus productos.

“En Castilla y León tenemos calidad de vida y cantidad de vida”, afirmó Elena Martín, haciendo hincapié en la ventaja que supone desarrollar sus ideas empresariales en su tierra. “Una hora en Madrid no es lo mismo que una hora en Palencia; yo aquí dirijo un equipo de 22 personas que trabaja a gusto, son programadores felices”, añadió la emprendedora palentina, poniendo el énfasis en lo indiferente que es hoy la ubicación, debido a las nuevas tecnologías.

Enrique Domínguez, salmantino creador de ParkingDoor y otras aplicaciones de éxito, relató brevemente cómo había desarrollado sus ideas iniciales de negocio y sobre lo importante que es mantenerse fiel a nuestros principios y a nuestros ritmos, para lo que es fundamental no depender de capital externo. “Me gusta que el crecimiento sea orgánico, no apoyar el negocio en la financiación de otro, eso puede llevar a una aceleración interna, la ultra-ambición es mala”.

Ruben Maia, procedente de Fundão (Portugal) contó su experiencia como estudiante en la Academia de Código existente en la localidad. Se trata de una exigente formación en Programación, realizada de forma intensiva durante 14 semanas que, según Ruben Maia, “exige trabajar completamente concentrado, por tanto, centra tu motivación; ésta motivación es la que te da la fuerza para trabajar durante 12 ó 14 horas al día durante esos 3 meses”. Este innovador programa tiene un 90% de empleabilidad posterior en empresas tecnológicas y está abierto a recibir a jóvenes castellanoleoneses, a través de una serie de becas de movilidad que se pretende implantar.

Rafael Robledo es un joven salmantino estudiante de ADE y cofundador de Round my Coin, una especie de ‘hucha inteligente’ que ayuda a no despilfarrar el dinero sobrante en la economía doméstica, la famosa ‘calderilla’, y a encauzarlo hacia una mejor relación con los bancos. Rafael comenta que hasta hace tres o cuatro meses este proyecto aún no había nacido y recalcó la importancia que habían tenido sus contactos en su desarrollo: “es importante contar tu idea, sin miedo a que te la roben, eso es una tontería, somos humanos y todos pensamos de forma similar”.

El director general del Instituto de la Juventud de Castilla y León, Eduardo Carazo, hizo mención a la Estrategia de Impulso Joven 2020 de Castilla y León y recordó los programas de intercambio ya existentes con Fundão desde hace años, orientados a jóvenes universitarios y de Formación Profesional.