[MARCADOR 5|6 Mayo]

Sábado, 5 de mayo de 2018

[Infantiles] Ciudad Rodrigo CF vs Salmantino UDS

SÁBADO 5

[F] 1ª Provincial Cadete | J24 > CIUDAD RODRIGO CF 1 – SALMANTINO UDS 4

El cuádruple enfrentamiento de la jornada sabatina en los Campos de Toñete entre Ciudad Rodrigo y Salmantino UDS se abrió con un duelo de cadetes, en el cual los visitantes se llevaron la victoria gracias a un arreón goleador en el tramo central de la primera parte que dejó casi todo visto para sentencia, convirtiendo en estéril la buena segunda parte de los locales.

El encuentro comenzó ciertamente igualado, con bastante juego en el centro del campo, teniendo los visitantes un par de llegadas de cierto peligro en esos compases iniciales. Todo cambió con el primer gol del Salmantino en el 15’, producto de un pase en largo entre el central y el lateral que resolvieron con un tiro cruzado ante el portero ocasional del Ciudad Rodrigo, Jaime, que se puso bajo palos ante la ausencia de José Ángel.

Este gol hizo mucho daño al Ciudad Rodrigo, que encajó otros tres tantos en menos de diez minutos, uno de ellos una pena máxima tras cometer penalty Iker. En ese lanzamiento, Jaime adivinó la trayectoria y casi llegó a detener el balón, pero iba bien ajustado al palo.

Ese 0-4 tan rápido hacía presagiar una sangría, pero el partido se volvió a reequilibrar, y aunque el Salmantino siguió controlando el balón, los mirobrigenses lograron resistir lo que quedaba de primera parte: Jaime salvó dos buenas opciones del Salmantino y otra opción visitante se estrelló en el larguero.

A vuelta de vestuarios, el encuentro cambió de cara. Tras hacer bastante pronto todos los cambios para que todos jugasen lo máximo posible, el Ciudad Rodrigo estuvo mejor, realizando una buena presión que acabó por dar sus frutos al robar José Manuel el balón y poner el 1-4 en torno al 50’.

A lo largo de este período, el Salmantino no hizo ningún disparo entre los palos (su mejor opción fue un remate desde el pico del área que se marchó fuera), pero el Ciudad Rodrigo no llegó a inquietarles en el marcador ya que no logró marcar ningún gol más, pese a que tuvo tres buenas opciones.

Especialmente destacada fue un mano a mano de José Manuel con el guardameta (tras una buena acción por la derecha), que sacó el portero. Más adelante, hubo otro disparo de José Manuel bastante peligroso, y un mano a mano de Christian –cuando quedaban unos 5 minutos- que el guardameta también fue capaz de sacar, con lo cual el marcador no tuvo más variaciones.

El técnico del Ciudad Rodrigo, Juan Carlos Conde señaló que el encuentro “ha estado disputado, pero hemos tenido 8 minutos fatales en los que las 4 veces que nos han llegado nos han metido”. En la 2ª parte, teniendo el control del juego (“ellos no llegaban nada, enseguida robábamos”), la clave fue el mano a mano que no pudo transformar José Manuel. En caso de haberlo metido, “nos habría metido en el partido y podíamos pensar hasta la remontada”.

El técnico explicó que en la segunda parte “los chavales han visto que pueden competir a un equipo de arriba, y han salido contentos”. Ahora queda “disfrutar los dos partidos que nos quedan”.

[F] 1ª Provincial Infantil | J24 > CIUDAD RODRIGO CF 1 – SALMANTINO UDS 5

La sesión en los Campos de Toñete continuó -con bastante calor- con el duelo de infantiles, que comenzó muy bien para el Ciudad Rodrigo, ya que consiguió adelantarse en el marcador cuando apenas se llevaban dos minutos de juego, de la mano de Guille, quién a partir de ahora podrá presumir de haberle marcado a un guardameta que ha sido fichado por el Real Madrid.

Y es que según comentaron en la banda en la mañana del sábado los familiares del portero visitante -que acaba de cumplir 12 años, siendo todavía alevín de 2º año, pero que juega regularmente con el Infantil del Salmantino UDS-, en los próximos meses se marchará a la Escuela del Club blanco. Por cierto, que este portero tiene vínculos familiares con Ciudad Rodrigo.

La alegría mirobrigense duró pocos minutos, ya que el Salmantino empató en el 8’ y se puso por delante en el 13’. Eso sí, en torno a este segundo tanto visitante, hay que apuntar que se produjo justo en la acción posterior a que el árbitro no concediese un claro córner a favor del Ciudad Rodrigo en el otro extremo del campo (dio saque de puerta cuando el último jugador en tocar el balón fue uno del Salmantino).

Con el 1-2, el partido ya se había puesto a favor de los visitantes, que ampliaron distancias cuando quedaba poco para alcanzar el tiempo de descanso. A la vuelta del mismo, dieron otro golpe (1-4), con lo cual se temía que al Ciudad Rodrigo le pudiese acabar cayendo una goleada. Sin embargo, los mirobrigenses no se vinieron abajo, y pese a existir una clara diferencia con su rival, ofrecieron una digna imagen, continuando con la lucha, y sobre todo sin rendirse en la parte de atrás.

En torno al ecuador de este período, hubo un quinto gol de los visitantes, que continuaron generando peligro prácticamente hasta el final, pero ya no cayeron más tantos, gracias por ejemplo a la actuación del portero del Ciudad Rodrigo, Chicote, que hizo dos grandes paradones en los últimos minutos, además de una buena estirada para asegurar que un disparo cruzado iba a acabar fuera.

En lo que se refiere al Ciudad Rodrigo, las opciones en ataque fueron escasas a lo largo de todo el partido (hubo algunas más en la segunda), creando peligro especialmente con algunos balones en profundidad a los que no se les pudo acabar por sacar partido cuando llegó la hora de rematar a portería.

[F] 1ª Provincial Alevín | J24 > CIUDAD RODRIGO CF – SALMANTINO UDS

[FS] Copa Infantil | J1 > VALLADOLID TIERNO GALVÁN - III TEXTILES ACOSTA

[F] 1ª Provincial Juvenil | J24 > CIUDAD RODRIGO CF – SALMANTINO UDS

[FS] 3ª División (Gr. 9) | J30 > VALLADOLID TIERNO GALVÁN - III TEXTILES ACOSTA

[FS] Liga Futormes | J22 > GALINDUSTE FS - MIRÓBRIGA FUTSAL

DOMINGO 6

[F] 3ª Provincial Prebenjamín | J23 > CIUDAD RODRIGO CF – SPORTING CARBAJOSA B

[F] 3ª Provincial Benjamín | J24 > SALMANTINO UDS B - CIUDAD RODRIGO CF

[F] 3ª Provincial Juvenil | J26 > CIUDAD RODRIGO CF – HERGAR CAMELOT HELMÁNTICA C

[F] 3ª Provincial Alevín | J24 > CALASANZ B - CIUDAD RODRIGO CF

[F] Regional de Aficionados (Gr. B) | J32 > CIUDAD RODRIGO CF – CARBAJOSA DE LA SAGRADA

[B] Trofeo Diputación | J4B > CIUDAD RODRIGO CF – VILLARES DE LA REINA A

[FS] Copa Femenina | J3 > FARINATO RACE CIUDAD RODRIGO FS – BAR MANOLI CERÁMICAS SAN CAYETANO