El alcalde de Almendra se opone enérgicamente al cambio de nombre de la presa

Sábado, 5 de mayo de 2018

El alcalde de la localidad de Almendra, Alejandro Benito, ha mostrado su más enérgica protesta al acuerdo adoptado este viernes por la Diputación de Zamora para que la presa de Almendra sea llamada de Argusino en recuerdo al pueblo zamorano que quedó sepultado con en el embalse de las aguas del Tormes. La propuesta, presentada por el PP a instancias de la Asociación Argusino Vive, y que conmemora los 50 años de la desaparición del pueblo, con el apoyo unánime de todos los grupos.

Así las cosas, en opinión del alcalde de Almendra, la decisión “me parece una solemne tontería, cuando lleva el nombre de Almendra toda la vida”, un hecho que argumenta en que “lleva el nombre de Almendra porque la presa está en Almendra”.

Asimismo, sobre la iniciativa de la Asociación Argusino Vive para mantener de este modo la memoria del pueblo desaparecido y el éxodo de sus habitantes, Benito señalaba que “si quieren mantener viva la memoria del pueblo de Argusino y de los que se fueron de allí, que pongan una placa y una lista con el nombre de todos los que se fueron. No tiene absolutamente nada que ver la anegación de un pueblo con el nombre de la presa que está en otro término municipal”, expresó de forma contundente.

“Para llevar a cabo una decisión de esa envergadura harán falta informes y argumentos que justifiquen el cambio, y aparte de eso nos vamos a oponer desde Almendra con todas las de la ley”, señalaba el regidor. “Me parece una solemne tontería totalmente fuera de lugar. Contra el acuerdo de la Diputación de Zamora quiero mostrar nuestra más enérgica protesta, por lo que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que siga manteniendo el nombre de Almendra, que es donde está levantada la presa”. Por último, Benito añadía que no renuncia a “manifestaciones o lo que haga falta, como si nos tenemos que atar a las compuertas para que la presa siga teniendo el nombre de Almendra, que es donde está construida”, concluyó.

Menos contundente, aunque contrariado por el cariz que ha tomado la idea que se escuchaba hace meses en los pueblos del entorno de la presa, el alcalde de Sardón de los Frailes, Benjamín Cuadrado, “no lo veo”. Reconoció que conocía la iniciativa desde este verano por su excelente relación con la asociación Argusino Vive, por lo que se mostró cauto y señaló que “Argusino se merece muchos homenajes…, está clarísimo, pero que uno de ellos sea el cambio del nombre de la presa…, pues no lo acabo de ver, la verdad. El cambio de nombre en mil sitios…, yo no lo veo. Ellos están en la posibilidad de darse a conocer, está bien, yo colaboro mucho con Argusino Vive y les apoyo en lo que sea, pero en esto es complicado. En su momento, hace 50 años, nadie hubiera dicho nada, pero ahora todo el mundo la conoce como la presa de Almendra y siendo no de otra cosa que del pueblo de Almendra, cambiarlo sería un feo para el pueblo que lleva el nombre, hay que reconocerlo. Al final Argusino perdió mucho…, que lo que han hecho es maravilloso por el 50 aniversario, pero lo del nombre lo veo complicado y lo único que puede traer son problemas, el enfrentamiento entre dos provincias”.