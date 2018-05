Feliz día, mamás

Hoy es el Día de la Madre, y cómo tal, la lectura siempre se encuentra presente y forma parte de días tan especiales como el que se celebra para compartir y disfrutar en familia. Libros que hablan de las madres: de cómo nos cuidan, de su ternura, de lo bien que nos entiende, de sus consejos... en definitiva, del amor desinteresado que nos dan cada minuto. Por eso, hoy recogemos una selecciones de libros para hablar de ellas, las mamás.

Mamá naturaleza. Julia Pérez / Alba la Pintora de Somnis. Autoedición.

Un álbum que habla y celebra la maternidad y la lactancia de una manera natural y libre. Un cuento rimado y acumulativo donde se expresa el vínculo emocional que existe entre una madre con su hij@ desde incluso antes del parto y después, a través de los cuidados como amamantar, los abrazos, las caricias, los besos, etc. Un libro que expresa la naturaleza tal y como es del ser humano y de todos los mamíferos.

La Primera Vez que Nací. Vincent Cuvellier / il. Charles Dutertre. SM.

“La primera vez que me dieron un beso, fue imposible saber de quién fue. Mamá se apretaba contra su pecho, papá estaba inclinado sobre mí. Yo solamente recuerdo que me encantó, que me habría gustado que durase más. Tuve suerte, duró mucho tiempo (...)” Un álbum ilustrado que narra la vida de una mujer desde su nacimiento hasta que ella misma se convierte en madre a través de ilustraciones sencillas y expresivas. Una lectura para leer y compartir en familia.

Little chick and mommy cat / Hijito pollito. Marta Zafrilla / il. Nora Hilb. Cuentos de Luz.

Los protagonistas de este cuento son un pollito y su mamá gata. A lo largo de todo el libro mamá gata explica a su hijo de donde viene y, el pollito, cuenta porqué su mamá no es un gallina y todo lo que ella hace por él. Una historia que habla de la maternidad en caso de adopción y, sobre todo, del amor que una madre siente por su hijo que puede superar cualquier dificultad.

Algún día. Alison McGhee / il. Peter H. Reynolds. Serres.

Un libro donde la protagonista, una madre, cuenta una historia de vida: desde el nacimiento de su hija llevando al lector de la mano a través de su imaginación de como será la vida de ésta cuando crezca, se marche de cada, cuando tenga ella otro bebés, cuando ella ya no esté... Un libro lleno de emoción y sensibilidad.

Un mundo de mamás. Marta Gómez / il. Carla Nazareth. Comanegra.

Un libro repleto de mamás donde a través de un texto poético que se complementa a la perfección con ilustraciones coloridas y divertidas, el lector conocerá diferentes tipos de mamás: desde las locuras de Mamá Montaña Rusa o los poderes de Mamá Hada, pasando por las cálidas notas de Mamá Mozart hasta llegar a los misterios de Mamá Dragona. Un libro para disfrutar de lo especiales que son las mamás.

FELIZ DÍA DE LA MADRES, HOY Y TODOS LOS DÍAS.

Soraya Herraéz.