Pablo Cortés anuncia cambios y tiene claro que necesitan “sacar seis puntos y esperar”

Viernes, 4 de mayo de 2018

El técnico del CF Salmantino UDS, Pablo Cortés, analizaba la previa de su equipo ante el San José y los dos partidos que restan en los que el club blanquinegro busca una plaza de play-off que ahora tiene a un punto, aunque no depende de sí mismo, sin de que pinchen dos rivales. “Sabemos que tenemos que sacar los seis puntos y nos corresponde esforzarnos y dar el máximo y esperar que algún rival pinche, pero tenemos que confiar e intentar sacar los seis puntos que es lo que nos corresponde. Luego a esperar. Jugamos el sábado y el resto lo hancen el domingo, así que estaremos con los nervios a ver si pincha alguno”, comenta el entrenador charro.

Respecto a la parcela anímica señalaba que “la función del entrenador engloba todos los aspectos. Ha sido como otra semana. Es cierto que la derrota nos afectó a todos, pero nos tenemos que levantar. La semana ha sido buena. Queríamos volver a la actividad y la semana de entrenamientos ha sido buena y tras la dura derrota hay que seguir. Quedan dos semanas y hay que confiar”, comentaba el técnico, que reconocía que viajan a Garray con numerosas bajas. “Miguel Ángel, Juanan, Murci, Galván,… y pensábamos que Caramelo iba a llegar, pero ha probado hoy y seguía con molestias en la rodilla y es baja. Sólo recuperamos a Jehu”. Por esa razón viajaran Héctor y Ventura, habituales en los entrenamientos junto a Quiroga, Pineda, Chuchi o Sandoval.

Respecto a dónde podrían pinchar sus rivales, comenta que “el otro día la Arandina jugó el aplazado y lo ganó y los rivales que creemos puden fallar son Astorga y Tordesillas, pero bueno, pensando en sacar los seis puntos. Hay duelo directo enter Cristo Atlético y Astorga y sabemos que Cristo es muy fuerte. Luego Tordesillas tiene dos partidos, el primero con Bupolsa, que tiene que sacar puntos para evitar arrastres y luego Zamora que sólo se juega ser noveno o décimo, pero que es un equipo que con los que arriba se crece. Pero nosotros tenemos que ganar y esperar”.

Por último, dejó entrever que habrá cambios en el sistema. “Cambios tiene que haber porque tenemos la enfermería llena. Quizá alguno en el sistema por la necesidad, pero algo que también lo hemos jugado alguna vez, así que el vestuario no lo notará excesivamente. El rival sabemos que está descendido pero no tiene nada que perder. Van a intentar que el último partido en su campo sea una victoria. No hay que fiarse ni infravalorarlo aunque últimamente está con muchas bajas, tirando incluso de su equipo provincial, pero no hay que fiarse de eso”, sentencia.