Viernes, 4 de mayo de 2018

El presidente de los canteros de la localidad, Antonio Areas, anuncia que este año se iniciará un proyecto de explotación subterránea que garantiza la continuidad de las canteras

La arenisca de Villamayor luce ya en todo su esplendor en la XVIII Feria de la Piedra que hoy se ha inaugurado oficialmente con la presentación de la exposición ‘Piedra y Pensamiento’, de Violeta Monreal, que se puede visitar en la Plaza de España y en el Hábitat Minero, y con el acto institucional celebrado en el salón de actos Antonio Gamoneda en el que, junto a las autoridades locales, han estado presentes el subdelegado del Gobierno en Salamanca, Antonio Andrés Laso, y el vicerrector de Política Académica y Participación Social de la Universidad de Salamanca, Enrique Cabero.

La apertura de la Feria de la Piedra ha contado con las intervenciones de la concejala de Cultura, María Cuesta, que ha asegurado que esta edición cobra especial relevancia al coincidir con el Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca, y con el experto Pablo Andrés Bravo, quien ha hecho un recorrido por la historia de las canteras. También ha participado, Antonio Areas, presidente de la Asociación de Canteros de Villamayor, que ha señalado que la arenisca tiene “un futuro optimista” y ha anunciado que, tras el trabajo de restauración de las antiguas canteras en 2017, a lo largo de este año se iniciará un proyecto de explotación subterránea de las canteras locales.

Areas ha recordado que actualmente solo hay una cantera activa en la localidad pero que “atiende toda la demanda” y ha incidido en que no nos podemos dejar engañar cuando en un letrero pone “piedra de Villamayor o similar” porque “no hay nada similar a la piedra de Villamayor en el mundo”.

Por último, el alcalde, Manuel Gago, ha mostrado su satisfacción por la firma de un convenio con el IGME (Instituto Geológico y Minero de España) para la protección de la cantera histórica y ha informado que “entre las mejores piedras naturales reconocidas como GHSR a finales del pasado año se encuentra la arenisca de Villamayor”.

Exposición de dibujos de Violeta Monreal

La ilustradora Violeta Monreal también ha sido protagonista en esta jornada inaugural de la Feria de la Piedra con la apertura al público de su exposición ‘Piedra y Pensamiento’ que se puede contemplar tanto en la Plaza de España como en la carpa del Hábitat Minero. Violeta Monreal muestra una serie de dibujos originales únicos que establecen un vínculo entre las canteras históricas de Villamayor y la Ciudad Vieja de Salamanca y en los que se pueden ver dibujos relativos a las canteras, a paisajes de la localidad, al transporte de la piedra, finalizando con los monumentos de Salamanca.

Violeta Monreal ha explicado que “cuando me plantearon hacer unos dibujos de la cantera de Villamayor me pareció un proyecto muy difícil, pero cuando empecé a trabajar me entusiasmó tanto que ahora no haría otra cosa porque ha sido el trabajo más bonito del mundo y el resultado más maravillo”. A través de sus obras hace un resumen “de lo que es Villamayor y cómo se van transformando las piedras de esas canteras en arte en los monumentos de Salamanca” y asegura que lo peor de este proyecto de las canteras “son los dibujos que no hice porque después no podía parar”.

En la Plaza de España, junto a las ilustraciones de Violeta Monreal, se puede visitar hasta el 9 de mayo la muestra denominada ‘El Bosque de Piedra’, que reúne 15 esculturas en piedra de Villamayor seleccionadas en diferentes ediciones de la Feria, y un mural realizado por Celia Parriego, alumna de último curso de Bellas Artes.

Tras la inauguración de la Feria de la Piedra, autoridades y asistentes se desplazaron hasta el Hábitat Minero para visitar las canteras y el trabajo de los siete participantes en el certamen de escultura que durante estos días tallan en este espacio sus creaciones.