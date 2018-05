Viernes, 4 de mayo de 2018

“El anuncio de la disolución de ETA es la derrota del terrorismo, del fanatismo bárbaro y cruel, es el triunfo de las víctimas, de toda la sociedad española que tanto hemos luchado por la libertad”. Son palabras del presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, hechas públicas este viernes, tras el histórico final de la banda terrorista.

“No se perdona a nadie de sus responsabilidades ante la Justicia, no hay concesiones, no vamos a mirar para otro lado, una carta no borra a las víctimas ni el sufrimiento de décadas”, añadía, al tiempo que agradecía la labor de jueces, fiscales y las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En esta línea, Fernández Mañueco tenía un recuerdo especial para las “víctimas del terrorismo que han sufrido en su piel y en su carne la sinrazón de los atentados”. De este modo, subrayaba los 20 atentados en Castilla y León, así como las 140 víctimas mortales de nuestra región por los actos violentos de ETA.

Finalmente, apelaba a la “memoria, dignidad y justicia” que deben prevalecer en esta nueva etapa, en la que las víctimas tienen que seguir siendo la prioridad.