La Junta duplica el presupuesto para innovación e investigación en el sector agrario y agroalimentario

Viernes, 4 de mayo de 2018

La consejera de Agricultura destaca que Castilla y Léon “no permitirá que se reduzca ni un solo euro del dinero que viene de Europa para los agricultores y ganaderos”

La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ha destacado hoy en Salamanca la decidida apuesta de la Junta de Castilla y León por la investigación y la innovación en el sector agrario y en el sector agroalimentario, un hecho que se demuestra con el incremento presupuestario previsto para este año, ya que se ha duplicado la financiación pasando de 7 a 14 millones de euros.

También ha señalado que se está cambiando el modelo de investigación para que “se pueda producir más y a menor coste”. En este aspecto, Marcos ha asegurado que “estamos trabajando en un modelo abierto, escuchando al sector y recogiendo todas las propuestas para trabajar en aquellos que proyectos que ellos necesitan y de forma conjunta, de modo que para la demanda que tiene un agricultor, un ganadero o una industria agroalimentaria se constituye un equipo de trabajo formado por los que tienen esa necesidad y los centros de investigación”, y que son 160 los proyectos que en este momento están en funcionamiento en Castilla y León.

Desde la Junta, ha apuntado la consejera, se está incidiendo fundamentalmente para que esta innovación y esta investigación generen beneficios al sector tanto desde el punto de vista de la reducción de emisiones medioambientales como desde el punto de vista de la productividad, porque “ahorrar dinero a los agricultores y ganaderos es uno de los objetivos fundamentales de todos los procesos que tenemos ahora en marcha y con los que, por ejemplo, el sector vacuno podría alcanzar un índice de productividad del 82% que ya tiene la Unión Europea (ahora está en el 75%) y que supondría 55 millones de euros anuales de beneficio”.

Sobre el futuro de la PAC, la consejera de Agricultura y Ganadería ha subrayado que la Junta de Castilla y León “no permitirá que se reduzca ni un solo euro del presupuesto que viene de Europa para los agricultores y ganaderos” y que no se va a conformar con la reducción del 5%. “Aunque las perspectivas eran muchísimo peores de las que hemos conocido, porque no tiene nada que ver estar hablando de una reducción de entre el 15 y el 30% con una reducción del 5%, vamos a seguir peleando en las negociaciones que ahora se inician porque es una propuesta con la que no estamos de acuerdo”, ha indicado Milagros Marcos.