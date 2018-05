Luz Casal regresa mañana a Salamanca con un concierto del ciclo Nuestras Voces

Jueves, 3 de mayo de 2018

Luz Casal vuelve a Salamanca para presentar su nuevo trabajo, “Que corra el aire”, un disco que entronca su pasado y su presente. Y lo hace dentro del ciclo Nuestras Voces, una propuesta cultural organizada por el Ayuntamiento para conmemorar los 800 años de la Universidad.

Luz Casal es una de las solistas más valoradas de la música popular de nuestro país, que ha anunciado su regreso con material inédito y una gira que la traerá mañana a nuestra ciudad. Entre otros muchos reconocimientos, Luz Casal ha recibido el Premio Nacional de Cultura (2013), el Premio Nacional de Músicas Actuales (2015), el Premio Grammy a la Excelencia Musical (2012), Premio Ondas a la Mejor Canción (1995, 1996 y 1999) y Premio Ondas de la Música al Mejor Artista (2000).

Las entradas para este concierto se pueden comprar a través de la plataforma del Corte Inglés y tienen un precio entre 40 y 65 euros (más gastos).

Su nuevo álbum Que corra el aire salió al mercado el pasado mes de marzo con nuevas canciones originales, trabajadas por la intérprete y compositora, en las que expresa sensaciones, deseos, ideas y sentimientos.

Tal como explica la propia cantante, “la letra describe la sensación que siento al volver a casa. Reconoces que es el lugar en el que te recoges, en el que te refugias, no por una amenaza exterior si no que es ahí donde guardas tus recuerdos más preciados. Las cosas esenciales de mi vida. El título es una forma de expresar la necesidad de aire fresco, de aire que ventile pensamientos y situaciones que no nos gustan”.

Para este trabajo, Luz ha elegido como productor a Ricky Falkner, componente de Egon Soda y Love of Lesbian, y productor de muchas bandas de la escena nacional (Quique González, Sidonie, Iván Ferreiro, The New Raemon, Lori Meyers…).