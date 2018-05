Los soldados de La Guerra de las Galaxias tomarán la planta de Pediatría

Jueves, 3 de mayo de 2018

La Legión 501, representantes del lado oscuro de la Fuerza, sorprenderá a los más pequeños este viernes, a partir de las 18.00 horas

Las tropas imperiales de La Guerra de las Galaxias regresan este viernes a la planta de Pediatría del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para reclutar nuevos miembros y convencerles de pasar al lado oscuro de la Fuerza, para servir al Emperador Palpatine o a la Primera Orden, con motivo de la celebración mundial del Día de Star Wars.

Desde las 18.00 horas, representantes de la Legión 501 (cinco de Salamanca y dos de Valladolid) visitarán a los niños hospitalizados, ataviados con su trajes de oficiales, shadow guard y troopers , para desearles una pronta mejoría, al tiempo que les obsequien con regalos y diplomas personalizados y relacionados con la Saga Galáctica.

Será una tarde de sonrisas, ilusión y disfrute para los pequeños y sus familiares. Se trata de la segunda parada de la Legión 501 en Salamanca, después de la realizada el pasado verano, en la que también visitaron el hospital, así como las calles del centro de la ciudad.

La Legión 501 es una organización mundial formada por fans de Star Wars , con unos 12.000 afiliados en más de 50 países. Su presencia en España empezó en el 2004, y cuenta ya aproximadamente 500 miembros que tienen como objetivo promocionar este particular universo cinematográfico, contribuyendo, a la vez, con causas solidarias y fines sociales. Buena parte de su colaboración se centra en hospitales y colegios, así como con Cruz Roja, Cáritas, Banco de Alimentos o Aldeas Infantiles, entre otras organizaciones.

Actos parecidos en otros muchos hospitales de toda España

El día 4 de mayo es el elegido como Día Mundial de La Guerra de las Galaxias , una fecha elegida por millones de aficionados del mundo para conmemorar el nacimiento de esta popular franquicia creada por George Lucas en 1979. Esta efeméride nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de ese año.

Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido se unían para felicitar a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. “ May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations ”, se podía leer en el texto que dio lugar a un juego de palabras con “Que la fuerza te acompañe” (“ May the Force be with you ”). Tan sólo era el principio. Lo que comenzó como algo anecdótico se ha transformado ya en un día en el que los fans realizan multitud de eventos relacionados.