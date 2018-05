Comisiones Obreras denuncia la privatización del Servicio de Rehabilitación a domicilio

Jueves, 3 de mayo de 2018

El sindicato asegura que “ya no solo se externaliza lo que no se puede atender sino que las nuevas prestaciones nacen externalizadas”

“La realidad es que ya no solo se externaliza lo que no se puede atender sino que las nuevas prestaciones nacen externalizadas”. Son las explicaciones que dan desde Comisiones Obreras Salamanca, con motivo de la puesta en marcha de un Servicio de Rehabilitación a domicilio, que no realizarán los trabajadores del Sacyl.

“Queremos denunciar que una vez más, por la falta de interés de nuestros gestores en una Gestión Pública de calidad, recurran a la externalización o privatización”, afirman. “No estamos en contra de que se ofrezca este servicio y que a estos pacientes se les atienda con la mayor celeridad y ofrecerlos la mejor atención con las menores molestias posibles. Pero esto no se puede traducir en una derivación de dinero público a la Sanidad Privada sin ni siquiera ser un servicio que haya fracasado, pues no se ha puesto en marcha en la Sanidad Pública”, añaden.

Comunicado de FSS-CCOO de Salamanca