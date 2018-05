Jueves, 3 de mayo de 2018

El PSOE presentará una moción una incrementar la transparencia y veracidad sobre la trayectoria académica y profesional de los concejales

“Algunos currículum de cargos públicos municipales parecen más una carta a los Reyes Magos y reflejan peticiones de lo que quieren ser y no lo que realmente son”. Son declaraciones del portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos.

Junto al concejal Arturo Ferreras, ha presentado algunas de las mociones que el PSOE llevará al próximo Pleno del Consistorio. En este sentido, una de las iniciativas se centra en encomendar a la Secretaría General del Ayuntamiento de Salamanca la elaboración, “en el menor plazo posible, de un formulario en el que se pueda hacer constar de forma clara y nítida los principales aspectos que integran el currículum vitae de los concejales, así como articular el mecanismo para su entrega, verificación de lo declarado y publicación en la página web”.

El objetivo es tener un modelo único para todos los miembros de la Corporación “en favor de la transparencia y con el objetivo de evitar el desprestigio sufrido por la política y los políticos en este sentido. Una norma similar a la que rige o como se procede a la hora de la declaración de bienes patrimoniales y actividades, esta cuestión no puede quedar al arbitrio de cada miembro de la Corporación en cuanto al formato y contenido”, añadía.

“De igual modo, aquellas circunstancias que se pretendan declarar como parte integrante del currículum y estén amparadas en la emisión de un título o documento acreditativo, éste debe ser aportado”, ha manifestado Mateos.

El portavoz socialista ha argumentado que es preciso indicar, no obstante, que el acceso a los cargos de representación política de origen electivo no está sujeto a la obtención de ningún título académico ni condición previa más que allá de no incurrir en supuesto de inelegibilidad, conforme a la legislación electoral vigente. Por este motivo, “llama más la atención la aparición de casos en que los representantes públicos engañan, tergiversan o intentan confundir en torno al contenido de los currículos vitae. Este tipo de confusión generada en los últimos tiempos en torno a los currículos en la política, no hace sino socavar a la propia”.

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista estima que este nuevo formato de declaraciones de los concejales en la actual Corporación sobre sus currículos debe realizarse antes de la finalización del presente mandato en la web municipal.

Otras mociones

Otra de las mociones es la propuesta para crear un pulmón verde vertebrador de la ciudad de Salamanca en la zona del Arroyo del Zurguén. Por último, el resto de las iniciativas socialistas son relativas a la exigencia al Gobierno para establecer una revalorización digna de las pensiones y la defensa del sistema público de pensiones, además de solicitar que desde Madrid “se cumpla con el Pacto contra la Violencia de Género y se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado los 200 millones de euros comprometidos para combatir esta lacra, en vez de los 80 millones fijados por el Mariano Rajoy y su Gobierno”.