El mirobrigense Juan José Mateos, protagonista de un reportaje en el ‘Diari de Tarragona’

Miércoles, 2 de mayo de 2018

El mirobrigense Juan José Mateos, autor del libro Los Verdugos Voluntarios, fue protagonista el pasado domingo de un reportaje en el periódico Diari de Tarragona, provincia donde está Reus, la localidad en la que sufrió un atentado de la banda terrorista ETA en junio de 1996 que le causó graves heridas.

Precisamente, este reportaje empieza hablando de este atentado que sufrió con 22 años, nada más empezar a ejercer como Guardia Civil. A continuación, se habla extensamente de su paso por el Grupo Antiterrorista Rural de la Benemérita, donde luchó de forma directa contra ETA cuando la banda estaba en plena actividad terrorista.

En esa pieza del Diari de Tarragona que firma Raúl Cosano se menciona Ciudad Rodrigo, al explicar Juan José Mateos que creció “al lado de un cuartel. Me crié en Ciudad Rodrigo, lejos de cualquier adoctrinamiento y de cualquier entorno radical”.

En el reportaje, Juan José Mateos habla del final definitivo de ETA que se va a escenificar en los próximos días. Desde su punto de vista, “creo que ETA está intentando blanquear más de 50 años de su actividad violenta. (…) el mensaje es mucho más suave. En todo caso, hay que valorar el cambio de actitud. (…) Pero a mí no me sirve, no me puede servir ese perdón”.

Como ha explicado el propio Juan José Mateos en numerosas ocasiones, “cualquier medio, por pequeño que sea, es importante para luchar contra el olvido”. En la publicación del Diari de Tarragona también se recoge el testimonio de otra víctima de aquel atentado en el aeropuerto de Reus, Irene Guinart, que en aquel momento era solo una niña.