Memoria histórica por decreto

(Memorial en el cementerio de Salamanca. Asociación “Salamanaca, memoria y justicia”)

16 de abril pasado salió por fin en el BOCyL el decreto 8/2008 “de la Memoria histórica y democrática de Castilla y León”.

En rueda de prensa, al anunciarlo, el consejero y vicepresidente de la Junta, Sr. de Santiago Juárez, señaló que “algo se tenía que haber hecho muy mal” para que, a estas alturas, aún estén por rescatar tantas víctimas de la Guerra civil yacentes en fosas comunes dispersas por toda nuestra comunidad. En este decreto la Junta promete ayuda a las familias y asociaciones en este ámbito, a la vez que crea un Consejo consultivo que promueva actividades relacionadas con la Memoria histórica.

Estas declaraciones honran al Sr. de Santiago en lo que tienen de autocrítica y de asunción de responsabilidades, máxime dentro de un partido que hasta ahora ha dado la espalda a este problema y que no ha ahorrado expresiones displicentes, cuando no injuriosas, hacia los familiares de las víctimas.

Dicho eso, en efecto, mal se han hecho las cosas. Y tarde. En 2002 el congreso de los diputados condenó por vez primera el régimen franquista y a la vez pidió al gobierno que tomara medidas para reparar moralmente a las víctimas de la Guerra civil y de la dictadura, así como a sus familiares y a los exiliados. También se planteaba la ayuda para la recuperación de los restos de los desaparecidos. Eso ocurría 27 años después de la muerte del dictador y a 63 del final de la guerra.

Pues bien, todavía tuvieron que pasar cinco años más para que saliera una ley de memoria histórica que, con todas sus limitaciones, empezara a hacer frente a las demandas de la memoria histórica democrática. No duró mucho: otros cinco años después el gobierno de Rajoy la puso en suspenso. Mientras, la reacción local ha permitido la pervivencia de monumentos y símbolos fascistas en muchos lugares, que se sólo se han retirado velis nolis por decisión judicial. En Castilla y León el mismo Sr. de Santiago que ahora impulsa el decreto ya en 2004 anunciaba su voluntad de ayudar a las asociaciones memorialistas, sin que sepamos qué impedimentos han retrasado catorce años su plasmación.

Esta historia sería muy lamentable si no fuera porque la sociedad civil ha respondido bien a esta problemática: se da el caso de que Castilla y León es la comunidad donde, gracias al trabajo de voluntarios y familiares, más fosas comunes se han exhumado de toda España: unas 220, un tercio del total, para el periodo 2000-2017. (Y no olvidamos que se hicieron bastantes exhumaciones durante la transición e incluso durante la dictadura). Y, a la vez, se han realizado homenajes y actos públicos, se han publicado investigaciones y documentales, erigido memoriales, etc.