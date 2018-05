El equipo de Gobierno aprueba en solitario poner el nombre Inés Luna Terrero a la calle Cuatro Calles

Miércoles, 2 de mayo de 2018

Nuevo plantón de la oposición al equipo de Gobierno en la sesión ordinaria del pleno celebrada el pasado lunes, convocatoria de trámite puesto que únicamente en el orden del día figuraban para su aprobación la aprobación de dos actas anteriores del pleno y el cambio de nombre de la calle Cuatro Calles, que pasará a denominarse Inés Luna Terrero en recuerdo a la ‘Bebé’, como ya informó este diario.

Antes de la celebración de la sesión, el edil no adscrito, Antolín Alonso, registraba un documento en el Ayuntamiento con el que trata de impugnar la convocatoria al entender que no corresponde con lo aprobado por el pleno, así como no disponer en papel del borrador de las actas anteriores para su aprobación.

A este respecto, el alcalde de Vitigudino, Germán Vicente, recordaba que hace seis meses el pleno acordó que la celebración de las sesiones ordinarias se celebrarían dentro de los siete últimos días del mes, y hace dos meses también se aprobó que el horario de las sesiones quedaría fijado la Alcaldía, por lo tanto, si no se enteran de lo que se aprueba en los plenos, es lo mismo que asistan como que no”.

Sobre los argumentos de Alonso respecto a que el horario matinal perjudica a los trabajadores, Vicente recordaba que “a excepción de la concejal de Ciudadanos, el resto trabajan por cuenta propia”, no así en el equipo de Gobierno, que tres de los seis concejales “trabajan por cuenta ajena en horario de tarde”. Ante estos argumentos, el regidor se preguntaba que “si no pueden ir al Ayuntamiento por la mañana, cómo iban a gobernar si aquí no hay dedicación exclusiva”.

Y en cuanto a la ausencia de las actas reclamadas por Alonso, el regidor indicó que “están expuestas en la web del Ayuntamiento, no hay por qué entregar el borrador en papel, eso ya pasó a la historia. Tenemos la obligación de ponerlas en Internet, están colgadas, así que las lean”, concluyó.