La Asociación Europea de Mercados de Ganado apuesta por potenciar el bienestar animal

Martes, 1 de mayo de 2018

Los participantes en la Asamblea General de la Asociación Europea de Mercados de Ganado (AEMB) han celebrado este martes en la jornada de trabajo en la Capilla del Colegio Fonseca en la que, además de renovar la junta directiva, se han abordado los problemas que afectan al bienestar animal. La presidencia de la asociación ha correspondido a Francia, mientras que Holanda ostentará la vicepresidencia.

El diputado de Agricultura, Román Hernández, ha señalado que la asamblea ha incidido en los problemas derivados del transporte de ganado y que afectan al bienestar animal. En este sentido, ha explicado que “se trata de un problema que están planteando diversas ONGs, desde las que que está potenciando mucho la protección de los animales” y que se trata de solucionar consiguiendo que todos los países cumplan la normativa europea, “sobre todo en los tiempos que deben transcurrir desde que el animal sale hasta que llega al destino”.

Además, ha subrayado que este problema afecta principalmente a los países del Este que no están realizando el transporte como el resto de países europeos y que en la asamblea “se ha llegado a plantear que igual no se pueden considerar como mercados porque realmente no están reconocidos como tales, ya que su actuación es lo que está dando lugar a las protestas respecto al bienestar animal por parte de las distintas ONGs”.

Los miembros la Asociación Europea de Mercados de Ganado mueven más de 12 millones de animales y el destino principal son los países árabes. Según ha reconocido el diputado salmantino, Inglaterra ha planteado llegar a la suspensión de este transporte en los países del Este, algo que supondría “un problema económico enorme, sobre todo para Francia y España que están haciendo ahora una exportación importante a estos países”, ha indicado Román Hernández.

El diputado ha recordado que el mercado de ganado de Salamanca es un referente a nivel internacional y que se ha avanzado “tanto en calidad como en cantidad”, destacando la puesta en marcha de la reserva de corrales, una iniciativa que incide directamente en el bienestar animal al evitar que se acumulen camiones a la entrada durante toda la noche. “Con la reserva de corrales se ha solucionado este problema porque el ganadero sabe que tiene garantizada su asistencia y la salida de la finca hasta el mercado se acorta muchísimo”.

Fotografías: Alberto Martín