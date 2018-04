El 3º Día | 30 Abril

Lunes, 30 de abril de 2018

Un repaso a algunas historias complementarias que nos ha dejado este último fin de semana del mes de abril

[HILO MUSICAL]

El universo sobre mí, de Amaral > En la línea de meta de la Media Maratón se escucharon muchas canciones (luego hablamos de una de ellas), pero nos quedamos con una que se pudo oír en un vídeo proyectado en la gala solidaria celebrada en la tarde dominical en el Teatro Nuevo a favor de Asprodes, con el objetivo de recaudar fondos para un proyecto de deporte adaptado.

Aprovechando la ocasión, en vez de enlazar el videoclip original, ofrecemos el vídeo elaborado con esta canción para celebrar los 50 años de Televisión Española que se cumplieron en 2006, en el que aparecen numerosos momentos deportivos. Dice esa canción que “quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir”, que es justo lo que quieren hacer ahora mismo muchos periodistas en TVE que están sufriendo en sus carnes la manipulación de los informativos.

La semana pasada, en las Cortes Generales, el PP volvió a torpedear la renovación de la dirección de RTVE (es un caramelo demasiado dulce cuando queda un año para volver a tener Elecciones), y ahora parece que los periodistas de ‘La Casa’ sí se están empezando a movilizar (vistiendo de negro y contando ‘cosas’ en Twitter) para denunciar estas manipulaciones.

[MOMENTOS FdS]

- Parrilla de salida : En el hall de la Casa de la Cultura de Ciudad Rodrigo se formó el sábado una curiosa ‘parrilla de salida’ con los carritos de los bebés que habían acudido hasta allí a ver uno de los cuentacuentos del ciclo Ahora te cuento.

- Desde la grada : En uno de los parones del duelo de Cadetes de los Juegos Escolares entre III Columnas y Cazahítos B, los jugadores y el cuerpo técnico de Cazahítos B se giraron en un momento dado hacia la grada para contrastar opiniones sobre cómo iba el partido, que acabaron perdiendo.

- Tú no lo has visto : Para cerrar la primera parte del duelo de seniors entre III Columnas y Medinense, hubo un gol sobre la bocina de los visitantes que los colegiados no dieron por válido porque consideraron que el toque final había sido fuera de tiempo. Los jugadores visitantes protestaron bastante a los colegiados la decisión. A uno de los árbitros le dijeron concretamente que: “tú dices que no porque lo está diciendo él” (en referencia al otro colegiado). Mientras, uno de los técnicos se marchó todo enfadado considerando que había sido dentro de tiempo, y que había sido “o falta nuestra, o gol”.

- “Un fisio para la fisio” : Ese partido de Seniors fue un poco peculiar en ciertas cosas. Por ejemplo, en un momento dado de la segunda parte, a la fisioterapeuta de los visitantes se le subió de forma repentina la bola estando sentada en el banquillo, poco después de haber salido al campo a atender a uno de sus jugadores. Como dijeron en la grada las personas que habían acudido a Ciudad Rodrigo con los del Medinense, “necesitamos un fisio para la fisio”.

- Saludos a Navarra : Mientras se estaba a la espera en la Plaza Mayor de la llegada de los atletas de la Media Maratón, el speaker de la prueba, Chuchi Caridad, aprovechó para saludar a un grupo de turistas que estaba en el ágora acompañados de una guía. Según ellos mismos explicaron, procedían de Navarra.

- Y a Sevilla : Otra curiosidad del tiempo de espera en la Plaza Mayor fue ver a dos chicas ataviadas con traje de faralaes, ‘anunciando’ el festival flamenco solidario que iba a tener lugar por la tarde en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal.

- Despacito : Entre la música que sonó en la línea de meta, hubo una ‘peculiar’ por su título, ya que es totalmente contrapuesto a lo que pretendían los atletas participantes en la Media Maratón. Sí, esa canción era Despacito.

- Nuevos usos : La mesa que utilizan los cronometradores del Pabellón de Conde de Foxá fue empleada en la mañana del domingo como otro lugar más para colocar los aperitivos que degustaron tanto los atletas y sus acompañantes como el resto de involucrados en la organización de la Media Maratón.

- Ola a la paella : A pesar de esos aperitivos, el lunch post Media Maratón tenía como elementos estrella los huevos fritos con farinato –plato desconocido para unos cuantos de los participantes- y la paella, un plato al que se le hizo literalmente la ola cuando empezaron a ser introducidas en el Pabellón las paelleras procedentes de las carpas situadas en el patio del Colegio San Francisco.

- El finde de Juanjo : El jugador del Juvenil del Ciudad Rodrigo Juanjo fue víctima en la tarde del sábado en Valladolid de la –como mínimo- ‘peculiar’ decisión tomada por el cuerpo técnico del Ciudad Rodrigo Senior de sacar –y cuando quedaban muchos minutos- a un portero, Manu, como jugador de campo en vez de que jugasen los jugadores de campo que estaban como suplentes (en el momento de producirse los hechos faltaban por salir Samuel y Juanjo). En la tarde dominical, Juanjo sí jugó con su equipo, el Juvenil A, e incluso marcó el primer gol de los suyos al poco de empezar el partido. Sin embargo, el árbitro ‘le dejó sin jugar’ (y sin gol): a la hora de hacer el acta del encuentro, fue intercambiado por otro jugador mirobrigense que ni siquiera había sido convocado. Evidentemente, aquí sí que le sumamos el gol a él.

- Otro gol de Adrián : El exjugador del Ciudad Rodrigo Adrián Vicente marcó en la jornada del sábado un nuevo gol con su actual equipo, el Juvenil B del Real Oviedo, que ganó 0-3 al Caudal. Cuando quedan 2 jornadas para el final, los ovetenses siguen segundos a 2 puntos del líder, el Sporting de Gijón, que tiene unos rivales en principio más accesibles para estos partidos que restan.

- Allí en Oviedo : Y quedándonos en esas tierras, enlazamos uno de los golazos del fin semana, el anotado por uno de los centrales del Universidad de Oviedo de Regional Preferente, que se cruzó todo el campo para acabar marcando.

Davo, del Universidad de Oviedo, Regional Preferente asturiana, marcó esta mañana el gol que todos los centrales sueñan y que muy pocos hacen real. Valió tres puntos y medio ascenso a Tercera (vía el gran @jaimealustiza98) #TeHabrásQuedadoAgusto #SeVinoArriba pic.twitter.com/So6T07Ve7Z — Heriberto Frade (@herifrade) 29 de abril de 2018

- La pirámide del deporte : El domingo vimos podios y más podios en el Pabellón de Conde de Foxá producto de la multitud de categorías y modalidades de la Media Maratón entre Sancti-Spíritus y Ciudad Rodrigo. Debajo de esos podios hay muchas cosas, como se refleja en esta imagen.

- Las cosas de la liga belga : Este fin de semana ha habido un derby en la liga belga entre dos equipos de la ciudad de Amberes. Esto no tendría nada de extraño sino fuese porque uno de los equipos empezó la liga en 1ª División y el otro en 2ª. Las cosas del extraño sistema de competición belga: http://www.marcadorint.com/portadas/partido-polish-boyfriend-jugar-derbi-liga-dos-equipos-divisiones-diferentes/.

- Y un par de historias de porteros : Y cerramos con un par de historias de porteros que llegan de Sudamérica. Por un lado, la de un portero del Ferro Carril Oeste de Argentina que jugó este fin de semana con una camiseta en la que aparece Homer Simpson. Y por otro, una historia del Peñarol de Uruguay, que tuvo que pedir ayuda a un aficionado en las gradas para encontrar una camiseta para su guardameta.

La camiseta del arquero de Ferro de General Pico es de lo mejor del año. DAME MIL. pic.twitter.com/i1pxEPBJWu — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) 29 de abril de 2018

INSÓLITO. Directivos de Peñarol tuvieron que pedirle a un hincha que le prestara su camiseta al arquero del equipo porque habían traído una del color equivocado y no tenían una de color naranja a mano. Amamos el fútbol sudamericano o no? pic.twitter.com/ufGIHVItB4 — Juan Torres (@jualtorres) 29 de abril de 2018

[EN TWEETS]

[ZONA CLUBES]

>> CIUDAD RODRIGO CF:

| SENIOR - 31PJ|54GF|37GC > 17 goles: Alberto Martín; 9 goles: Alberto García; 8 goles: Maza; 3 goles: Carli, Javi Moríñigo y Sergi; 2 goles: Pando y Gabri; 1 gol: Dani Crespo, Wiki, Adrián Gallego, Agudo, Víctor y Manu; +1 en P.P.

+ D6, 17.30h., en el Francisco Mateos, frente al Carbajosa de la Sagrada

| JUVENIL A – 23PJ|75GF|32GC > 21 goles: Agudo; 13 goles: Jesús; 10 goles: Samuel y Omar; 7 goles: Víctor; 4 goles: Juanjo; 3 goles: Miguel Ángel; 2 goles: Jorge; 1 gol: Lemus, Maca, Sergio y Cence; +1 en P.P.

+ S5, 18.30h., en los Campos de Toñete, frente al Salmantino UDS

| JUVENIL B – 24PJ|76GF|70GC > 20 goles: Diego; 11 goles: José Manuel; 7 goles: Miguel Ángel; 6 goles: Luis y Javi Martín; 5 goles: Jesús Mari; 4 goles: Javi Casti y Jorge; 2 goles: Sergio, Dani Blanco, Antonio y Koke; 1 gol: Álvaro, Iván, Roberto Criado y José Antonio; +1 en P.P.

+ D6, 12.30h., en los Campos de Toñete, frente al Hergar Camelot Helmántica C

| CADETE – 23PJ|46GF|64GC > 15 goles: José Manuel; 7 goles: Luismi; 4 goles: Antonio, Raúl y Javi; 2 goles: Alberto, Iker, Manuel y Dani; 1 gol: Marcos Sánchez, Christian y Álvaro; +1 en P.P.

+ S5, 11.00h., en los Campos de Toñete, frente al Salmantino UDS

| INFANTIL – 23PJ|53GF|101GC > 20 goles: David Torres; 7 goles: Guille; 6 goles: Carlos; 5 goles: Luis Criado; 4 goles: Álvaro Iglesias y Álvaro Castaño; 2 goles: Rodrigo y Javier; 1 gol: Antonio, Alejandro Castaño y Pablo

+ S5, 13.15h., en los Campos de Toñete, frente al Salmantino UDS

| ALEVÍN A – 23PJ|28GF|155GC > 11 goles: Álex Martín; 6 goles: Rodrigo Lucas; 4 goles: Cristian Rodríguez; 3 goles: Pablo Bernal; 2 goles: Manuel de la Nava; 1 gol: Christian Serrano y Pablo Alaejos

+ S5, 16.30h., en los Campos de Toñete, frente al Salmantino UDS

| ALEVÍN B – 21PJ|33GF|158GC > 5 goles: Pablo Domínguez; 4 goles: Álex Sánchez, Pablo Duque, Christian y Lidia; 3 goles: Jesús; 2 goles: Juan, Diego y Ángel; 1 gol: Santi Merino y Nourdin; +1 en P.P.

+ D6, 13.00h., en La Aldehuela, frente al Calasanz B

| BENJAMÍN – 23PJ|146GF|78GC > 43 goles: Álex Sánchez; 21 goles: Álvaro; 20 goles: Diego; 15 goles: David; 14 goles: Miguel; 11 goles: Oliver; 4 goles: Pablo Rodríguez, Nourdin y Alejandro Vicente; 3 goles: Pablo Martín; 2 goles: Cristian y Álex Ramos; 1 gol: Juan; +1 en P.P.

+ D6, 11.00h., en los Campos de Tori, frente al Salmantino UDS B

| PREBENJAMÍN – 21PJ|120GF|49GC > 65 goles: Javier Martín; 24 goles: Álvaro Flores; 17 goles: Eric; 3 goles: Julio y Javier Sánchez; 1 gol: Asier; +3 en P.P.

+ D6, 11.00h., en los Campos de Toñete, frente al Sporting Carbajosa B

>> III COLUMNAS:

| SENIOR - 27PJ|98GF|140GC > 27 goles: Arturo; 17 goles: Raúl; 14 goles: Marc; 13 goles: Asier; 7 goles: Álex y Cholo; 4 goles: Álex Francisco; 3 goles: David; 1 gol: Rubén, Dani, Cristian, José y Tipon; +1 en P.P.

+ S5, 18.30h., en el Pabellón Lalo García (Valladoid), frente al Valladolid Tierno Galván

| JUVENIL - 30PJ|130GF|104GC > 32 goles: Álex Morales; 20 goles: Daniel; 16 goles: Jesús; 15 goles: Adrián; 13 goles: Óscar; 10 goles: Alejandro Marquiz; 7 goles: Antonio; 4 goles: Sergio; 3 goles: Kamal; 1 gol: Álex, Diego Rubio, Hamid, Samuel y Pablo Martín; +5 en P.P.

+ Fin de Temporada

[CADETE - 26PJ|174GF|68GC] 44 goles: Jorge; 23 goles: Álex; 21 goles: Andrés; 17 goles: Samu; 15 goles: Sergio; 11 goles: Diego Rubio; 10 goles: Javi y Pablo Martín; 6 goles: Diego Ruiz; 4 goles: Jacobo y Adrián; 3 goles: Mario; 2 goles: David; 1 gol: Pablo Ramos; +3 en P.P.

| INFANTIL – 18PJ|99GF|40GC > 21 goles: Pablo; 17 goles: Alberto; 13 goles: Miguel; 12 goles: Julio y Corvo; 10 goles: Álvaro; 5 goles: Manuel; 3 goles: León; 2 goles: Iker y Yassin; 1 gol: Ángel Luis; +1 en P.P.

+ S5, 16.30h., en el Pabellón Lalo García (Valladoid), frente al Valladolid Tierno Galván

>> MIRÓBRIGA FUTSAL – 21PJ|112GF|65GC > 21 goles: Tote; 19 goles: Ratero; 12 goles: Motta, Jorge Briz y Carlitos; 9 goles: Carre; 8 goles: Chuchi; 6 goles: Ivi; 5 goles: Jairo; 2 goles: Cabrillas y Guancho; 1 gol: Julián; +3 en P.P.

+ Se medirá el fin de semana al Galinduste