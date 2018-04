Abierto el plazo para solicitar las ayudas municipales de emergencia social

Lunes, 30 de abril de 2018

La concejal de Bienestar Social, Andrea García, presentó las ayudas de emergencia dirigidas a paliar y atender de forma temporal el abono de recibos de suministros energéticos de luz y/o gas, así como aquellas otras necesidades básicas de subsistencia de aquellas personas que no lo pueden hacer por sus propios medios.

Unas ayudas que repiten la cuantía de 15.000 euros como ya ocurriera el año anterior, de tal manera que se conviertan en “las ayudas que precisan esas familias que se quedan en ese límite de subvenciones tras solicitar las de la Diputación de Salamanca, con propuestas que les son más favorables para poder acceder a ellas”.

En este sentido, continúa Andrea García, “estas ayudas se conceden a familias con necesidades por razones sobrevenidas o por falta continuada de recursos, siempre y cuando no puedan hacer frente gracias a otros recursos procedentes tanto de las Administraciones Públicas como de entidades privadas sin ánimo de lucro. El incremento de estas ayudas confirma el compromiso del Ayuntamiento y su apuesta firme y decidida para que las familias que no pueden hacer frente a estos gastos tengan un respaldo cuando todas las alternativas se les hayan acabado. Era un compromiso que habíamos adquirido con los vecinos y no sólo el mantenimiento sino el incremento de la cuantía así lo demuestra’.

El pasado año 2017 el Ayuntamiento se concedieron un total de 15 ayudas, siete más que en 2016, cuya cuantía ascendió hasta los 8.470,83 euros.

Podrán solicitar estas ayudas aquellos que tengan su residencia en el municipio de Santa Marta de Tormes durante al menos los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, no cuenten con ingresos anuales superiores al importe equivalente al 1,3 del IPREM anual (doce pagas), incrementados en un 20% por el primer miembro adicional, un 10% por el segundo y un 5% por el tercero y siguientes hasta un máximo del 1,8 del IPREM y no se encuentren percibiendo ninguna otra ayuda pública o privada.

Los interesados en presentar las solicitudes podrán hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2018 en Servicios Sociales, situado en el edificio Sociocultural. Serán las asistentas sociales los encargados de valorar de forma individual cada caso para saber si se ajusta a los requisitos requeridos.