Los huevos fritos con farinato culminan una larga mañana de deporte y fiesta

Domingo, 29 de abril de 2018

Una vez los atletas fueron llegando a meta en la mañana del domingo, comenzó al peregrinaje hasta el Pabellón de Conde de Foxá, sede de la ceremonia de entrega de premios y de la comida posterior. Este año, la ceremonia comenzó con casi un cuarto de hora de retraso, durando como es habitual alrededor de media hora producto de todas las clasificaciones existentes a nivel individual, por relevos y por equipos.

El podio absoluto masculino –de 5 componentes- estuvo conformado por Daniel Sanz (Añares Rioja), Cristiano Pereira (Casa Do Povo de Mangualde), Alberto Marcos Rodríguez (Atletismo Macotera Persianas Ruano), Alberto Bravo Sánchez (C.A. La Blanca) y Tiago Machado (Casa Do Povo de Mangualde); y el femenino, por Lourdes Lobato Benito (Team Run&Go), Djamila Tavares (Nslf Vilar Formoso), Lidia Pereira (Gdr Da Granja Trutas Do Mau), Yaiza Sánchez González (Team Run&Go), y Teresa Bernardo (Nslf Vilar Formoso).

Por Equipos , el podio femenino quedó integrado por Team Run&Go, Casa do Povo de Mangualde y Ogi Berri Azkuene Triatloi Taldea; y el masculino, por Casa do Povo de Mangualde, Centro de Atletismo de Tondela y Atletas Veteranos de Salamanca.

Mientras, en la modalidad de Relevos , el podio masculino lo integraron FucoRunners, CD Bedunia FBR y Rincón Oeste Masculino; el femenino, Rincón Oeste Femenino, Club Deportivo Alcer y Club Intersala Salamanca; y el mixto, Team Run&Go, Virgilines Runners y Baietz-2.

Como premios complementarios , se reconoció por ejemplo a los primeros atletas locales en meta, que volvieron a ser, Adrián Martín Rodríguez y Raquel Regatos Sela.

En la relación completa de categorías , los mejores en edad Senior fueron Cristiano Pereira, Alberto Marcos Rodríguez, y Tiago Machado en hombres; y Djamila Tavares, Yaiza Sánchez González y Diana Marcela Molina Muñoz en féminas.

En Veteranos A, los podios los integraron Daniel Sanz, Alberto Bravo Sánchez y Carlos Nunes, por un lado, y por otro, Lourdes Lobato Benito, Paula Martinho y Célia Matias. En Veteranos B, subieron al cajón Fernando De Castro de Arriba, Carlos Ribeiro y Nacho Bautista Cosme; y Ana Cruz Oyarzabal, Ana Gomes y Soledad Martín Guerra. En Veteranos C, lo hicieron Fernando Santos, Fran Blázquez Hernández y José Silva; y Raquel Regatos Sela, Laurinda Ferreira e Inma Cruz Oyarzabal.

En Veteranos D, pasaron por el podio Alejandro Antón Mota, Jorge Pádua y Santiago Ajenjo Lucas; y Lídia Pereira, Teresa Bernardo, y Cristina Cantero Díez; y por último, en Veteranos E, lo lograron António Dias, Antonio Castro Galarza y Enrique Sánchez Valtuille; y Esther Estefanía Vázquez, y Remedios Ramos Rivas.

Los encargados de ir entregando todos los trofeos, así como los premios en especie que llevaron acompañados, fueron miembros de las corporaciones municipales de los Ayuntamientos de Sancti-Spíritus y Ciudad Rodrigo. Durante esa ceremonia, también hubo un reconocimiento especial para el atleta con discapacidad Vicente Martín.

Además de los premios mencionados, los 30 primeros clasificados también obtuvieron una recompensa económica de diferente cuantía, que recogieron en una oficina habilitada por la organización dentro del Pabellón de Conde de Foxá.