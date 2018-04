Un paseo por el río, nuestra ciudad, nuestros barrios.

“Yo por bien tengo que cosas señaladas y por ventura jamás oídas ni vistas, vengan a noticia de muchos, y no se entierren en la sepultura del olvido”.

ENTRE PUENTES

UN PASEO POR NUESTRO RIO, NUESTRA CIUDAD, NUESTROS BARRIOS

No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero tenemos un rio que a su paso por la ciudad, por sus arrabales y entre puentes, es, un rio triste ¡Ustedes se quedan mirando nuestro Tormes, y a la fuerza les tiene que parecer un rio carente de ruido, de alegría, aletargado o sea triste, gris y como sin vida; y mira que todos nuestros eruditos poetas, le han tratado de alentar, con glosas encendidas. Pero sin embargo es tal el abandono, que cualquier verso se nota apagado.

Hace una cierta cantidad de años, salía un apartado en la prensa escrita Adelanto o Gaceta, - no recuerdo exactamente- que se llamaba “El rincón de mi ciudad”, en el mismo se incluía una fotografía y una misiva al pie, en el que indicaba en forma de “suave protesta” cuál era el deterioro, la suciedad, la rotura o el desaliño en que se encontraba esa zona de la ciudad, con el fin, tal y como ocurre ahora de llamar la atención del Ayuntamiento o la concejalía a quien correspondiera el desperfecto, y que el mismo fuera reparado. Lo cierto es que, se repetía el anuncio varios días, sin que el consistorio se diera por aludido hasta que por fin un día, la zona desagradable era restituida.

Me vino tal anuncio a mis meninges, al ver cada día en mi paseo matutino, el deterioro, el abandono, la dejadez y la desidia, tanto en la que se encuentra el rio, sus orillas y sus puentes, convertido en muchas zonas en un vertedero, y si ustedes caminan lo largo de aquel arroyo o riachuelo, canalizado llamado del Zurguen,- que costo dios y ayuda canalizar-, para luego abandonar, a buen seguro que les dará a ustedes entre otras cosas, lastima. Es un verdadero lamento, que se hicieran obras a la vera del rio, y que después, por una tozuda dejadez, y falta de responsabilidad, una vez terminada estas, no tengan un seguimiento, un mantenimiento adecuado, con el fin de reparar o subsanar con poco dinero aquello de fácil solución. No esperar a su deterioro final y con ello tener que librar un dineral por su abandono y desidia como por la falta de previsión. ¡Quiero con este artículo, llamar la atención de quien corresponda, apelar a sus conciencias, a su responsabilidad y compromiso que tienen contraída con esta ciudad!

¡Salgan de sus despachos, recorran, visiten la ciudad, vigilen sus obras, las suyas y las que tiene contratadas, con las empresas en sus presupuestos, sus tiempos empleados y los materiales utilizados, el ciudadano dará por buen ejemplo viendo que se ocupan de su ciudad, y que sus impuestos están defendidos y bien utilizados!.

Y verán lo que - este comentarista demanda al principio-, el desencuentro, el vacío, la mala imagen que se descubre por el paseo del rio. Un rio, que debería ser un vergel a su paso por la ciudad, un paisaje dulce y ameno, unas orillas que animaran a sentarse, en definitiva un recorrido entre puentes, que de empaque y categoría a esta ciudad de Salamanca, a su historia a sus personajes, en consonancia con sus doradas piedras, la vida está en el agua, nuestra tarjeta de visita es el rio. Todo nuestro ser está; a la vera del Tormes.

Necesitamos saber explotar bien nuestros recursos, turismo, la cercanía rural, nuestro rio, gastronomía, etcétera, son bazas de suma importancia. Mi ciudad necesita confianza en sus dirigentes, y esto llega a través de potenciar las asociaciones y juntas vecinales, en que estas sean dotadas de medios de actuación con el fin de hacer llegar sus inquietudes a las concejalías. El ciudadano necesita que se le hable con claridad, sin tapujos ni maniobras opacas fuente de confusionismo. Hay, una necesidad de asesoramiento, participación, voluntariado que es un potencial de sabiduría y experiencia que nadie ha puesto en práctica. Deben concienciarse las concejalías de la preocupación a pie de obra de parques y jardines, pavimentación y aceras, aparcamientos, limpiezas,- lo del Tormes y el Zurguen lamentablemente, son de “otro mundo”,- policía, impuestos, seguridad, gamberrismo responsabilidades de operarios del consistorio. La cita, si pasean la ciudad y sus barrios seria inacabable. Creo sinceramente que desconocen estas realidades, y otras de mayor calado, pero el contribuyente, que con no pocos esfuerzos paga los altísimos impuestos a que está sometido, reclama con fundamento y razón sus derechos, quiere ver que se preocupan de su entorno, su calle, su barrio, su escuela, su farola. su contenedor, su limpieza y su seguridad…

Es decir: debe sentir que confía en sus gobernantes ¿Una ilusión? ¿Una quimera? De ninguna manera, esto se puede y se debe por responsabilidad política y, por obligación constitucional llevar a cabo. Y, sí se pusieran a trabajar con el entusiasmo, con el que presumían antes de las elecciones, con la seriedad, el rigor, el asesoramiento vecinal, verán como la verdad está en la calle, y estas propuestas, incluso sin exageraciones, no son tan difíciles de cumplir.

Acompaño este artículo de denuncia, con unas cuantas fotografías, con el fin de, si puede ser removerlas conciencias de aquellos que deben tener responsabilidad en los hechos… verdad. Tú… que ya está bien…

Fermín González- comentarista.- Salamancartvaldia.es (blog taurinerías)