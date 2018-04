La XVIII Feria de la Piedra de Villamayor incorpora una romería de carros y repite las visitas teatralizadas

Viernes, 27 de abril de 2018

El título de esta edición es ‘La piedra en el tiempo’ y contará con otras importantes novedades como un mercadillo medieval o la exposición ‘El Bosque de Piedra’ en la Plaza de España

La Feria de la Piedra de Villamayor cumple 18 años y se celebrará del 2 al 9 de mayo bajo el título ‘La piedra en el tiempo’ y con importantes novedades. Con un presupuesto de 47.500 euros (15.000 euros más que el año pasado), la XVIII edición de la piedra hará un homenaje a la localidad, a la ciudad de Salamanca y a la Universidad, coincidiendo con su VIII Centenario, ha explicado la concejala de Cultura, María Cuesta, que este viernes ha presentado el programa junto al alcalde, Manuel Gago.

Una de las novedades de esta edición será la Romería de la Piedra que tendrá lugar el sábado, 5 de mayo, y en la que participarán tres carretas tiradas por seis bueyes que transportarán los bloques de piedras que serán extraídos de la cantera Cabeza Maya, la única que se mantiene abierta. La romería partirá del Camino de la Moral y recorrerá el antiguo camino de carros hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento. Según ha indicado María Cuesta, “con este acto queremos homenajear a la Universidad en su VIII Centenario y el aniversario del comienzo de las obras de la Plaza Mayor de Salamanca”.

La intención del Ayuntamiento de Villamayor era que la romería llegara hasta la Plaza Mayor de Salamanca para realizar un recorrido por la zona monumental de la capital y hacer también un taller de talla de piedra, pero no ha sido posible llevar los carros con los bueyes a la ciudad al no conceder el Consistorio de la capital los permisos necesarios, ya que no esta permitido el paso de este tipo de vehículos que puden dañar el suelo. “Por cuestiones logísticas no podemos llevar las carretas hasta la ciudad”, ha lamentado el alcalde, añadiendo que “a ver si otro año podemos hacerlo”.

La Feria de la Piedra se iniciará el 2 de mayo con el tradicional sorteo de piedras y el inicio del certamen de escultura que “ha registrado una gran participación”, ha indicado la concejala de Cultura. Este XVIII certamen de escultura en piedra de Villamayor se desarrollará en el Hábitat Minero en la modalidad de escultores y artistas en general y de estudiantes de Bellas artes y Artes y Oficios.

La inauguración oficial de esta nueva edición de la feria será el 4 de mayo, a las 13.00 horas, y por la tarde se abrirán al público las exposiciones didácticas y artísticas en la carpa y la muestra pictórica ‘Piedra y pensamiento, de Violeta Monreal. También se podrá visitar ‘El Bosque de Piedras’, que reunirá en la Plaza de España las esculturas premiadas y seleccionadas en anteriores ediciones de la feria. El apartado artístico se completa con el mural que una alumna de Bellas Artes ha realizado en la Plaza de España y cuya creación quiere transmitir el mensaje de que “el futuro está en nuestras manos”.

Mercado temático de época

Organizado por Impulsa Villamayor, el 6 de mayo se celebrará el Mercado de la Piedra, un mercado temático de época ambientado en la cantera que, junto a los puestos de venta de los comercios locales, ofrecerá una exhibición ecuestre, tiro con arco, cetrería y pases de bufones y personajes de animación durante toda la jornada.