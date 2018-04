Un centenar de personas clama en Miróbriga contra la sentencia a La Manada

Viernes, 27 de abril de 2018

Alrededor de un centenar de personas se concentraron en la mañana del viernes en los soportales de la Casa Consistorial de Ciudad Rodrigo para protestar contra la sentencia del ‘Caso La Manada’ conocida el jueves, que dicta una condena de 9 años de prisión para los 5 jóvenes implicados en los hechos.

Estos jóvenes han sido encontrados culpables de un delito de abuso sexual, clamando la opinión pública contra la sentencia al considerar que lo que ocurrió fue una agresión sexual, que por ende llevaría aparejada una condena de cárcel mayor. Para mostrar el rechazo a esta interpretación de los jueces, desde que se conoció la sentencia se han sucedido las protestas en la calle por toda España.

En Ciudad Rodrigo, ha habido dos concentraciones de protesta en la Plaza Mayor, la primera de ellas en la tarde del jueves, en la que se dieron cita apenas una decena de personas.

La segunda, desarrollada en la mañana del viernes, fue mucho más numerosa, congregándose alrededor de un centenar de personas, con presencia tanto de hombres como de mujeres. Entre los asistentes estuvieron varios miembros de la Corporación Municipal, entre ellos el alcalde Juan Tomás Muñoz, aunque la cabecera de la protesta la mantuvo en todo momento la entidad convocante, la Asociación de Mujeres Progresistas Lorenza Iglesias.

A lo largo de los aproximadamente 5 minutos que duró la protesta se lanzaron varias consignas, como Yo sí te creo, No es no, No es abuso, es violación, Esta justicia no nos representa o Si tocan a una nos tocan a todas.