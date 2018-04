Las medidas del Plan de Seguridad Vial.

Por fin el Ayuntamiento ha hecho accesible de forma decente el paso de peatones junto al Puente Romano, aunque hubiera sido mejor y más seguro elevarlo a la altura de la acera.

Continuando con la nota de prensa que anuncia un Plan de Seguridad Vial se puede concluir que, quienes nos gobiernan, tienen cursos ocultos de esos de moda antes de la crisis vinculados a lo que se llamó tan artísticamente “ingeniería financiera”, que no es otra cosa que vender humo o lo mismo varias veces. Porque nos encontramos con una versión edulcorada para enganchados al coche, que no son precisamente la mayoría, del Plan de Movilidad aprobado hace 5 años. Esta gente piensa, y los hechos hay que reconocer que les dan la razón a pesar de que la ciudad y la provincia se desangran como nos recuerda la EPA y la demografía una vez más, que anunciar obras atrae votos, da igual lo que se haga con tal de hacer algo, o hacer como que hacen. Por cierto, el documento sigue siendo desconocido para los ciudadanos, que son quienes pagan el Ayuntamiento.

Entre las medidas aparecen nuevas instalaciones semafóricas y ampliación de otras 17. No sé si incluyen eliminar el pulsador para peatones en sitios como los hospitales, o cerca de colegios o piscinas municipales, al menos en las horas de mayor afluencia, como ya he demandado más veces. También dicen que hay medidas para semáforos existentes que, en algunos casos, parecen más labores cotidianas que realmente nuevas.

Incluyen nuevos paneles informativos, pero no recuerdo haber visto ninguno en la ciudad para mejorar la seguridad vial de los peatones, la inmensa mayoría de usuarios de la calle. No sé si se acuerdan que se prohibió la publicidad en las carreteras para mejorar precisamente la seguridad vial de los vehículos, por lo que no entiendo que paulatinamente la ciudad se abarrote de información para vehículos circulando (situadas eso sí en las aceras casi siempre) que más bien parece distraer.

Otras medidas como repintar pasos de peatones suena más bien a labor habitual de servicios municipales. Estoy casi seguro que pagamos, de aquella manera por cierto, a alguien para que haga estas cosas. No recuerdo que en el pasado se elaborara un plan de seguridad cada vez que la pintura se deteriora. Aunque cabe la posibilidad, hay que ser bien pensado, que se refieran a recuperar pasos de peatones borrados como los de la Avenida de Portugal, en cuyo caso habría que hacer algo más que pintar.

Página 48 del documento final del Plan de Movilidad, donde incluyen rotondas, viales y carriles bus, aparte de ese amarillo independentista que señala la zona peatonal, incluida la calle de San Pablo.

No podía faltar un listado de nuevas glorietas. Útiles en algunos casos y problemáticas en otros, se han llegado a relacionar en España con el derroche e incluso la corrupción. Recientemente el periódico ABC alertaba de ser las preferidas por las mafias de los seguros, para defraudar a las compañías cientos de millones cada año. En Salamanca tenemos demasiados ejemplos de diseños desmedidos de rotondas. Y las anunciadas aparecen casi todas entre las medidas del Plan de Movilidad. En realidad este documento, aprobado el 26 de Julio de 2013, recoge de forma concreta o genérica la mayor parte de lo que dicen ahora que van a hacer, aquí les suman lo que tiene que ver con la labor habitual del Ayuntamiento, y ya tiene usted un Plan de Seguridad Vial para publicitar (no cabe pensar en otra cosa mientras sea secreto).

Con más detalle el carril bus en el Plan de Movilidad. La línea amarilla central señala la “Peatonalización Azafranal/Pozo Amarillo San Pablo, según la leyenda que queda debajo.

Con respecto al carril bus sólo en un lado de la Avenida de Mirat, también es una medida del Plan de Movilidad. Vuelve a sonar a “voy a hacer que hago algo, pero que no me cambie mi apuesta por el uso del coche”. Y no va a cambiar nada dado que, aparte de que debería estar hecho ya, formaba parte de una remodelación de la calle que incluía carril bus en cada sentido. Eso sí, se olvidan de la medida del Plan de Movilidad de crear dos carriles bus y uno sólo para el tráfico libre en la Gran Vía, la prueba del algodón de la apuesta por el transporte público.

Se incluyen en el Plan de Seguridad otras propuestas, como calles residenciales (el comportamiento de muchos automovilistas en la Plaza del Poeta Iglesias y calle de Quintana muestra que no se conoce a qué obliga en nuestro código de circulación) o limitaciones a 30 km/h (tema del que ya hablamos hace tiempo) que, ¡oh casualidad!, coinciden nuevamente con las medidas del Plan de Movilidad. Que bienvenidas sean, si por fin se llevan a cabo antes de las elecciones. Para la bici prácticamente nada.

Por cierto, transcurridas semanas desde la presentación de la Memoria de la Policía Local de 2017, profusamente recogida en los medios de comunicación tras una primicia al habitual, sigue sin ser publicada en la web municipal.

