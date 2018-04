Jordi Fabregat: “No nos vale empatar, tenemos que ir a por la victoria”

Jueves, 26 de abril de 2018

GUIJUELO | El conjunto verdiblanco acudirá a Madrid el próximo domingo en busca de tres puntos clave para la salvación

Tres oportunidades le quedan al Club Deportivo Guijuelo para conseguir la salvación en la categoría y la primera plantilla viajará al madrileño barrio del Pilar con la mentalidad puesta en la victoria. El partido contra el Unión Adarve tendrá lugar el domingo, 29 de abril, a las 12:00 horas.

El técnico del equipo, Jordi Fabregat, atendió esta mañana los medios en la habitual rueda de prensa en la que fue muy categórico con las expectativas del partido: “No nos vale el empate. Tenemos que ganar el partido. Nos quedan nueve puntos por disputar, y con tres que consigamos esta semana, a ver si nos salvamos. No nos fijamos en los demás, si conseguimos sumar 44 esta semana es para ilusionarse. No quiero fijarme en lo que hacen los demás. Vemos el partido como un final, pero recordamos que tenemos 41 puntos, no estamos en zona de descenso. Se lo he dicho a los jugadores, hay que levantar la mirada y jugar al máximo. Nos jugamos el futuro de la entidad. Hay que mirar más por todo lo que representamos”.

En cuanto al rival, el entrenador destacó que aún tienen objetivos que disputar y son un equipo muy sólido en casa: "Son deportistas, están en la mitad de la tabla y están tranquilos, ya están salvados. Pero tienen la posibilidad de meterse en zona de Copa del Rey, y van a luchar por ello. El campo es de caucho, prácticamente es cemento pintado de verde y está claro que va a condicionar el partido. Incluso para ellos, que tienen buenos jugadores que no pueden desarrollar todo su poder”.

En cuanto al estado de la plantilla de cara al importante partido, Kike Royo se pierde el partido por un esguince en el tobillo, Jonathan Martín ha tenido fiebre esta semana y es duda, que se suman a la baja ya conocida de Diego Manzano.

Se espera una gran presencia de aficionados del Club Deportivo Guijuelo en el Polideportivo Vicente del Bosque, ya que el club ha invitado a los aficionados al viaje hasta el campo, y la entrada al mismo es gratuita.