Por lo visto “la manada” no intimida: Vergüenza de justicia machista

Por lo visto, que 5 hombretones en plena forma, que te doblan en tamaño y en edad, te encierren en un portal, no intimida.

Me gustaría ver a ese magistrado en esa situación, con toda su barba, a ver si tenía huevos de decirles: NO, no quiero que me violéis. No creo que él fuera capaz de articular palabra.

Cómo se nota que los hombres rara vez están en esa situación, qué poco entienden de cómo se puede llegar a bloquear una, o, sin llegar a bloquearte, cerrar los ojos y esperar a que acaben cuanto antes y te hagan el menor daño físico posible.

Y además, ese juez debe creer que la idea de sexo placentero para una chica, pasa porque te graben sin tu consentimiento y encima lo difundan. Y nos debe de encantar terminar con que te dejen tirada, desnuda y sin móvil.

No, no fue violación. Si ella no se resistió, si no se dejó matar, entonces no hubo violencia ni intimidación. Claro. Que usen tu cuerpo de juguete no es violación, es abuso. Si el hecho de que “abusen” 5 tiarrones de tu cuerpo no puede ser considerado violación, pues entonces será que las violaciones no existen: no se me ocurre nada más violento que 5 tíos empeñados en hacer en manada lo que les dé la gana contigo.

Menos mal que al menos hay alguna persona en el Cuerpo Nacional de Policía que está con nosotras, GRACIAS, sea quién sea la persona que ha escrito este tweet. No estamos solas, si ellos son manada, nosotras somos multitud.