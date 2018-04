Piden la reposición del arbolado perdido en Salamanca

Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio solicita nuevamente la reposición del arbolado perdido en Salamanca. En este sentido, la Asociación ha comunicado al Ayuntamiento esta petición “para que haya árboles que den sombra y permitan permanecer en los espacios públicos”.

“El Ayuntamiento de Salamanca o la empresa encargada del mantenimiento de este patrimonio natural y colectivo, ha optado por sustituir los árboles de muchas de nuestras calles por losas de granito”, argumentan. “Una nueva merma, en base a la política fácil y simplista, para el escaso arbolado urbano que podemos observar en la calle Toro o junto a la Filmoteca Regional (Casa de las Viejas), por citar dos ejemplos”, añaden.

La Asociación "Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio" se ha dirigido al Alcalde de Salamanca pidiendo que atienda los escritos presentados por la Asociación en los últimos años en los cuáles se solicitaba la reposición de todo el arbolado urbano perdido en la ciudad a fin de garantizar un ambiente sano y saludable en la misma, además de asegurar su imagen y pervivencia. Para ello es necesario que se profundice y avance en el cuidado del arbolado existente, asegurando su futuro y su pronta sustitución, cuando proceda, y se rectifique la política de podas por ser perjudicial para los árboles y para el conjunto del medio ambiente.



La ausencia de árboles en nuestras calles, plazas, parques y zonas verdes, se ejemplifica en el Parque de la Alamedilla, en su zona infantil, y en la Plaza de los Bandos dos de los lugares más destacados y que año tras año, pese a las buenas palabras, consolidan la merma del arbolado padecida. Los salmantinos no son ajenos a esta situación y perciben su significado cuando ven tocones, alcorques vacíos o grandes espacios donde hay juegos infantiles o bancos y no pueden permanecer mucho tiempo al carecer de la sombra y el frescor del arbolado.



La pérdida del arbolado urbano también es patente en un lugar tan señalado y querido por los salmantinos como la Cuesta y Plaza de Carvajal. Algo que también ocurre, como así comunicó esta Asociación al Ayuntamiento de Salamanca, en la zona comprendida entre las vías Padre Cámara, Paseo de la Estación y Avda. de Portugal o en la Plaza del Comercio donde, además, el cesped presenta grandes calvas por falta de un mantenimiento adecuado.



Tal y como "Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio" ha trasladado al Ayuntamiento de Salamanca, el número de árboles de nuestra ciudad, así como su porte, es insuficiente a percepción de los salmantinos y visitantes. Precisamente por ello, es necesario mantener el arbolado existente y evitar su pérdida, lo que se traducirá en un ahorro económico para el Ayuntamiento y en una consolidación de dicho arbolado propiciando su maduración.



Los árboles torcidos o golpeados deben ser cuidados a fin de evitar que su estado empeore, algo que podemos ver en casi cualquier lugar de la ciudad donde encontremos un árbol joven. En otro casos no llegan a prosperar tras ser plantados en el entorno urbano y deben ser repuestos a la mayor brevedad posible.



Las podas a destiempo, como la practicada durante la pasada semana en la Calle San Francisco Javier, son perjudiciales para los árboles puesto que deben realizarse en invierno, también para los de hoja perenne, sin entrar a valorar la muy discutible estética adoptada que no se corresponde con la fisionomía y naturaleza de la especie.



El terciado, como el practicado durante el pasado invierno en los árboles del Paseo de Carmelitas (en torno al número 85), son profundamente inadecuados con así aseguran los expertos. Los técnicos del Ayuntamiento de Salamanca ya deberían haberse dado cuenta de que ese tipo de podas cómodas y sin criterio tienen como resultado la pérdida de la naturaleza de cada árbol y una grave alteración de sus características físicas.