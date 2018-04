Más de 100 trabajadores de la Junta en Salamanca pueden acogerse a la jubilación parcial

Jueves, 26 de abril de 2018

“No llegamos a comprender las razones de la paralización de estas jubilaciones parciales, que mantiene la Junta, ya que otras administraciones públicas y empresas privadas sí las están concediendo, conforme a la normativa actual de trabajo”, explican en CSIF.

Al trabajador que se jubila parcialmente, la Junta abona el 50% del salario, y se cotiza a la Seguridad Social por un 75% (en 2018, y según las tablas establecidas). A su vez, al trabajador relevista que sustituye al jubilado se le paga el otro 50% del salario (por media jornada), y cotiza por un 65%. (base promedio de los 6 últimos meses de la base regulada del jubilado). Estas jubilaciones se aplican al personal laboral, no al funcionario.

Los trabajadores de la Junta nacidos en 1956 y 1957 que podrían acogerse a la jubilación parcial en 2018 suman un total de 1.103 en la Comunidad. En Ávila son 100, en Burgos 146, en León 147, en Palencia 101, en Salamanca 129, en Segovia 104, en Soria 80, en Valladolid 219 y en Zamora 77.

Por eso la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pide explicaciones a la Junta de Castilla y León, por la paralización de las concesiones de las jubilaciones parciales del personal laboral, a la que se acogerían unos 600 empleados públicos a lo largo de 2018 en la Comunidad, tras cumplir el requisito exigido de tener 61 años y 6 meses.

Este sindicato ha pedido una reunión “urgente” a responsables de Función Pública de la Junta, “para intentar desbloquear esta situación, o conocer los motivos de esa decisión unilateral por la que no se conceden las jubilaciones parciales. No puede ser que, reuniendo los requisitos establecidos en su día por la Junta y la Seguridad Social, con el cambio de normativa que hubo en abril de 2013, unos trabajadores se hayan podido jubilar parcialmente y otros no puedan hacerlo, sin ninguna explicación, y sin que se haya producido ningún encuentro previo o negociación con los representantes sindicales”. Hasta el momento, la Junta ha autorizado unas 2.400 jubilaciones parciales.

CSIF defiende esta concesión de la jubilación parcial del personal laboral por parte de la Junta, porque “además de reconocer el trabajo y el servicio realizado durante más de 35 años, también es un motor de creación de empleo que reduce las listas del paro, porque los trabajadores que cubren las jubilaciones parciales tienen que estar inscritos como desempleados en las oficinas de ECYL”.

Además, considera que “si el motivo de la paralización de estas jubilaciones parciales, que tiene en vilo a unos 600 trabajadores en la Comunidad, es que la Junta tiene que cotizar un 5% más a la Seguridad Social, es una justificación insuficiente, ya que la administración autonómica también se ahorra unos 180 euros de media en la retribución de cada trabajador, en concepto de antigüedad y, por tanto, la administración no tiene mayores costes”.