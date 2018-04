La nueva producción de Carlos Agulló se estrenará en los Cines Van Dick el próximo 26 de abril

Miércoles, 25 de abril de 2018

Los Cines van Dick acogerán el próximo jueves 26 de abril la nueva producción de Carlos Agulló , ‘Los demás días’, que descubre la medicina de cuidados paliativos, una especialidad médica casi desconocida y que el director muestra en esta pieza cinematográfica mediante el trabajo del Doctor Pablo Iglesias, sus pacientes y el resto de profesionales que trabaja con el.

La producción tendrá una duración de 95 minutos y tiene una precio de entrada de 4 euros.

Sipnosis

El trabajo del Dr. Pablo Iglesias, médico de cuidados paliativos del Servicio Madrileño de Salud, nos descubrirá una especialidad médica casi desconocida. Una lección de vida a la que asistiremos conociendo de cerca a sus pacientes y a los profesionales que trabajan con él: viviremos con ellos sus dudas y convicciones, sus miedos e ilusiones. Pablo tratará de aliviar su dolor físico y los acompañará en ese delicado viaje emocional que supone el final de la vida.

Las conversaciones entre pacientes, familiares, médicos, enfermeras y psicólogos nos animarán a asumir la muerte como parte natural de la vida, donde hay momentos para el humor, la alegría, el optimismo y el más profundo afecto y respeto. Como dice Pablo: “No se trata de morir bien, sino de vivir bien hasta el final”. Tanto él como su equipo-desde una perspectiva humanista de la medicina- trabajan para ello

Notas del director

Conocí al Dr. Pablo Iglesias, médico de cuidados paliativos, cuando acompañó a mi suegra en sus últimos días de vida. Pablo ayudó a mi mujer y a su familia a afrontar la despedida, la pérdida y el duelo; fue percibido por todos como un “ángel”.

Al conocerlo, me llamó la atención su carisma y su don para la comunicación, pero sobre todo su calidad humana en el trato con sus pacientes, su cercanía y su habilidad para acompañarlos en las decisiones a las que se enfrentan, siempre difíciles.

Es una persona que habla de la muerte con una naturalidad asombrosa. A través de las historias personales e íntimas de un grupo de pacientes suyos y de sus familiares, conoceremos la encomiable labor de Pablo y de sus colegas.

La calidad humana y la experiencia del Dr. Iglesias nos ha llevado de unos pacientes a otros en el final de su vida, dándonos la esperanza de que es posible llegar en paz al momento de la muerte. Pero el primer paso es tomar conciencia de que todos vamos a morir y que la muerte es tan natural como la vida misma.

Con esta película tengo la impresión de haber dado un gran paso; para mí hay un antes y un después de su gestación: ahora me puedo acercar a la muerte con respeto, valor y optimismo, sabiendo que se puede vivir hasta el último segundo con calidad, afecto, dignidad y sin dolor. Las personas que he conocido durante la filmación de ‘Los demás días’ me lo han demostrado.

En caso de aforo completo, se buscará una próxima fecha.