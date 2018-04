El desafío

Miércoles, 25 de abril de 2018

Hace tiempo que pensé en no pronunciarme más sobre el tema catalán, pero viendo lo que se está viendo y escuchando de este circo sin elefantes ni perros. Y la propaganda que tiene montada el fugitivo por esos pueblecitos de Europa dando entrevistas sobre qué hacer y cómo hacerlo. Me han dado ánimos para exponer lo que pienso de esta situación.

En una de esas entrevistas el ex presidente autonómico catalán, no contesta a ninguna de las preguntas del entrevistador y hasta se pone borde “como buen paleto, que es”. Esto demuestra como este sujeto ha tomado a Cataluña de rehén de su desesperación delirante. Cataluña es un problema interior español. Está por encima de una victoria electoral de cualquier partido. Incluido Ciudadanos desaparecido del mapa catalán que está demostrando que no sabe administrar su victoria, todo lo reducen a un problema personal del huido de la justicia. Este individuo quiere ganar tiempo para ver que hace con su vida, que es lo único que le preocupa, “la cárcel es muy dura”, no le importa nada la paralización y empobrecimiento que se está generando en esa región de España. Este fugitivo es solo la escusa de un problema colectivo, tal como demuestra Ciudadanos por la falta de respeto a su propia victoria, es la respuesta a tantos espabilados que se creían más listos que los demás, y a la hora de demostrar su coraje y su superioridad en las urnas se han escondido con la misma bajeza con que Carles el paletillo huyo a los cinco minutos de la rebelión. Abandono a los suyos el fugado, tal como Rivera y Arrimadas están dejando tirados a sus votantes con todas sus esperanzas, antes de empezar.

El fugitivo no tiene prisa, ni tampoco una oposición que le pueda crear dificultades. Puede que la aplicación del artículo 155 no sea perfecto, pero para los catalanes bastante más útil que cuando estaban en la Generalidad el Mas y el fugitivo, es un dique de contención contra la locura independentista mucho más eficaz que la dejación de Ciudadanos. Cataluña tiene hoy dos populismos: el independentismo montaraz que quieren alargar la agonía hasta que sepan que hay de lo suyo; y el de los listillos que venían a salvar a España y cuando les ha puesto las urnas ante el reto, sean esfumado. ¿El Sr. Rivera donde esta? pagando su afiliación en la UGT, tan unida a los golpistas, ¡o donde! El partido de este Sr. Políticamente no se sabe donde esta ¡a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo! ¡Donde! ¿Alguien lo sabe? ...