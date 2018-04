Lo imposible es una provincia de lo posible, la más remota, pero existe y a veces se alcanza.

Belén Gopegui

Dijeron que no, que no podíamos, que no sabíamos, que no cumplíamos los requisitos, que no, que nunca. Y lo borraron de los mapas. Llamaron utopía a aquel lugar opuesto a las pequeñas (y grandes) distopías que habitamos. Llamaron ingenuidad al idealismo, fantasía al deseo. Nos hicieron creer que era líquido, vaporoso, evanescente, intangible.

Pero se equivocaron. No comprendieron el poder de atracción de lo etéreo, de lo inefable. Minimizaron nuestra capacidad para inventar nuevos idiomas, brújulas errantes. Confundieron lo invisible con lo inexistente. Ignoraron los mapas que construíamos al otro lado de los párpados. Infravaloraron nuestra sed. Y aquí estamos: en la búsqueda.