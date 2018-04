El subdelegado del Gobierno descubre los encantos de la villa lumbralense

Miércoles, 25 de abril de 2018

El subdelegado del Gobierno en la provincia, Antonio Andrés Laso, realizó este miércoles su primera visita oficial a Lumbrales, "después de un año en el cargo me había comprometido con el alcalde, Pedro Sánchez Calderón, y hoy tengo el placer de cumplir ese compromiso", afirmó.

Además de la visita de cortesía, el encuentro sirvió para hablar “de temas que nos unen, temas de seguridad, temas de administración electrónica, situación de violencia de género, que también es importante en todos los lugares, y una prioridad para todas las instituciones, y también para conocer el pueblo con Pedro de magnífico anfitrión".

El recorrido por la villa se inició en la Casa del Conde, centro de recepción de visitantes del Territorio Vettón, que "es una preciosidad, es un lugar misterioso, muy agradable, donde se recrea el ambiente de aquella época (finales del siglo XIX), una época gloriosa, esplendorosa de estas tierras, que hay que conservar, hay que proteger y hay que difundir, por supuesto", manifestó el subdelegado.

En el palacio modernista del siglo XIX, el subdelegado también conoció la historia de Ricardo Pinto Da Costa, nombrado Conde de Lumbrales como reconocimiento a su labor en pro de la construcción de la vía férrea que unió Salamanca con Oporto durante casi 100 años, la línea de la Fuente de San Esteban-Barca de Alva. "Me ha parecido una historia maravillosa", afirmó Laso, en alusión a la exposición que alberga la planta baja del edificio. "Yo conocía esta vía a través de la novela de Luciano González Egido, Los túneles del Paraíso, que me fascinó, y aquí, en la Casa del Conde, se recrea muy bien el ambiente, poniendo cara a las personas que lo promovieron, igual que Luciano pone cara a las personas que lo realizaron, el coste humano. La novela es una maravilla, y es un buen consejo que lean ustedes esta novela y que vengan a Lumbrales para conocer in situ", añadió el subdelegado.

El alcalde de Lumbrales, también destacó las posibilidades turísticas del Territorio Vetón, "uno de los recursos más importantes que tenemos, que estamos promocionando para ver si se fomenta el turismo en toda esta zona, que tal vez aún sea desconocida".

Además, Pedro Sánchez anunció que aprovecharía la visita para pedir al subdelegado, “tenemos necesidades, y el subdelegado es consciente, necesitamos que se vayan aumentando todas las posibilidades para los visitantes y lógicamente para los vecinos de Lumbrales".

El recorrido por la villa lumbralense continuó con una visita a la iglesia parroquial, donde el delegado pudo escuchar el magnífico órgano, un paseo por el mercadillo que se celebra los miércoles, la biblioteca, recientemente arreglada y los parques.