Montaraces y Charros divulgan la cultura salmantina la televisión de Galicia 

Miércoles, 25 de abril de 2018

Participaron en el programa en directo ‘Luar’ interpretando varios bailes y canciones tradicionales

El Grupo de Coros y Danzas Montaraces y Charros de Salamanca se desplazó a Santiago de Compostela, el viernes 20, para participar en el programa en directo de la televisión de Galicia ‘Luar’, donde interpretaron varios bailes y canciones.

Este programa es uno de los grandes éxitos de la TVG, siendo líder en la audiencia entre los gallegos emigrados a través de Galicia TV. Es el segundo más longevo de la televisión española, al llevar 25 años en antena, sólo por debajo de Informe Semanal de TVE que lleva 44. Es un programa eminentemente musical que le da un amplio espacio a la música, al humor y a los concursos.



Con la intención de no olvidar la herencia popular, el grupo Montaraces y Charros nació en Salamanca hace 33 años, para respetar y amar el saber de la tierra, llegando a sentir su identidad a través de las costumbres del pueblo, el folklore, y su cultura. Por este motivo, uno de sus objetivos fundamentales ha sido la investigación y la recuperación de la tradición salmantina.



El repertorio consta de bailes, danzas, canciones tradicionales, brindis, dichos, poemas y otros elementos pertenecientes a la cultura charra y que representan las diferentes zonas de nuestra provincia: el llano, entre-sierras, la sierra de Francia, la sierra de Béjar, la Armuña, las Arribes, el Campo Charro, el Rebollar, etc...



El traje, el baile, los sones y los ritmos propios de las canciones, acompañadas de variados instrumentos, expresan los más puros sentimientos, a través de la gaita y el tamboril, el rabel, el pandero, las castañuelas, la sartén, la botella, el almirez, la zambomba, etc... muchos de ellos son útiles de cocina sencillos y cotidianos, pertenecientes al quehacer de la gente de nuestra tierra que nos acercan a las actividades del de los hombres y de las mujeres del pueblo y los distintos momentos de sus vida: cantos de siega, de boda, de criba, rondas, villancicos, etc.



“Hemos llevado nuestra cultura tradicional a festivales de Castilla y León, a otras Comunidades españolas como Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias, País Vasco, Galicia, Asturias, Aragón, Extremadura, Madrid... así como a festivales de Portugal, Luxemburgo, Polonia… entre otros”, explican.