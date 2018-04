Setters, codornices, aficionados y el Show: la Clásica del Setter Club

Martes, 24 de abril de 2018

El Setter Club de España ha celebrado la primera de las dos Clásicas de Codorniz que tenía programadas para este año. Cuando las pruebas se realizan en El Rebollar los puntos de los perros deberían concederse sin necesidad de detonar las armas de fogueo que se usan habitualmente, pues ya de fondo suena constantemente el traqueteo de las armas de los cientos de aficionados que cada fin de semana se reúnen para disputar sus pruebas, ya sean de tiro al plato, de San Huberto o de recorridos de caza. Las armas no callaron en toda la mañana, pero los perros ignoraron el sonido de los disparos y se centraron en hacer su trabajo que no era otro que hallar las codornices y hacer sus puntos.

Esto me recordó la primera vez que, en febrero de 2009, estuve juzgando en la finca Monte Corto, al lado del circuito de velocidad de Jerez, y hasta allí llegaba nítido el rugido de los motores de los monoplaza de Formula I que en aquellas fechas probaban los coches de la siguiente temporada. Los perros, también entonces, siempre a lo suyo.

El primer día de la Clásica comenzó con la especial pointer que ganó Everest del Baldío de Gregorio García Rico con 1 º MB, un pointer de gran calidad y clase pero que valorando el conjunto de su prestación el Muy Bueno, estimamos los jueces, le hacía justicia.

Seguidamente comenzó la Especial Setter con once parejas en la libreta y que fue ganada por Hotar del Alto Eume, del portugués Rui Lemos y propiedad de Benigno Sánchez, con el 1 º Exc Cact. Hotar volvió a hacer buenas las palabras que dijo de él hace unos años en Mahide el juez italiano Ricardo Rosa: "Parece diseñado para estas pruebas". Interpreta la nota de la prueba de tal forma y tiene tanta clase setter que si hace su punto es difícil que la victoria se le escape.

En segundo lugar con la RCACT se clasificó Jatxi de la Onsella, también del portugués Rui Lemos y propiedad de su criador Angel Ijurko. Magnífico ejemplar que estuvo a la grande durante todo su turno; un ejemplar que como se suele decir en estos casos no me importaría que fuese mío. Después, con el Excelente estuvieron Euskitze Natural, de Tomi Guenaga, y Euskitze Onena, también de Rui Lemos, y en el Muy Bueno estuvieron Ugartebetxi Atila, de Isma Carro, Hipo del Baldío de Rico e Irgo do Fontelo de Iván López.

También se otorgó un CQN a Ugartebetxi Hércules, de Isma Carro, porque tras cumplir durante su turno con todas las exigencias de esta mención en cuanto a prestación, calidad técnica y punto, cometió una falta que Isma corregirá con algo de adiestramiento.

El ágape

Tras esta prueba, al mediodía llegó el ágape con el que el Setter Club obsequió a todos los presentes teniendo de chef al palentino Alberto y a Mario supervisando los platos. Me vino a la mente el recuerdo de 1998 cuando el Pointer Club Español en Torresandino (Burgos) hizo lo mismo, eran tiempos en los que el sol también salía cada mañana para el club que entonces presidia Gabriel Ayesta.

Además de degustar el asado, aprovechamos para intercambiar opiniones acerca de los perros, interesarnos por las nuevas camadas que van a nacer en esta primavera o conocer a nuevos aficionados que siguiendo la tónica creciente cada vez se acercan en mayor número a las pruebas del club. Faltó el postre, pero no pudo ser porque cuando el club le encargó las uvas a Tomi Guenaga (máximo responsable de la firma de cava Oriol Rosell) este ya las tenía fermentadas, inmerso en el proceso de elaboración del espumoso. Su ausencia la suplió con creces Ismael Carro, que tiró de un pacharán casero que hizo las delicias de todos los comensales. Isma, que es más astuto que nadie, quiso curarse en salud y cuando nos servía el licor, temiendo que no nos guastase, nos advirtió: "Es el primer año que lo hago".

Show del Setter Club

Y así, de esta forma a la hora programada llegó el Show del Setter Club. Tomó la palabra el presidente, Roberto Guenaga, que tras explicar en lo que iba a consistir aquello y los motivos que habían empujado a organizar tal evento, fue dando paso a los presentadores que con sus perros pasaron por el ring que había sido montado momentos antes por los directivos presentes. Como era de esperar, los gritos de ánimo, de reconocimiento, de admiración y cariño y los aplausos nunca habían sonado con tanta fuerza en El Rebollar.

Allí desfilaron los presentadores de Gran Busca:

-Ismael Carro con sus perros Ugartebetxi Atila (TR.GB.) y Ugartebetxi Hércules (TR:GB).

-Javier Moreno con sus perros Paco de Piedrallada (TR.GB), Gian de Farners (TR.GB) y Lor de Farners.

- Yan Condado con sus perros Hidra de la Mazorra (TR.GB), Ícaro de Arofer (TR.GB), Enzo de la Mazorra (setter gordon, TR.GB) e Iker de la Mazorra (TR.GB).

Cesar Villamiel con su perra Diva del Faenor (TR.GB),.- Tomi Guenaga con sus perros Euskitze Lorena y Euskitze Natural.

- Rui Lemos con sus perros Hotar del Alto Eume (CH.INT), Jatxi de la Onsella (TR.GB)

Euskitze Onena, Show y Ambra.

- Pablo Fernández con sus perros Cuccas X Factor (CH.INT y ganador del Prix estilo setter 2018 celebrado en Francia), Leioandi Xol (TR. GB), Venus, Iana Emponto (TR.GB. y capeona de Europa de GB, hembras, 2017 y 2018), y Cuccas WWW.

- Gregorio García Rico con sus perros Elfo del Baldío, Índico del Baldío y Capote del Baldío.

- Goyo con sus perros Goyo de Mirandaola (TR.GB), Larios de Mirandaola e Ícaro de Mirandaola.

Luego desfilaron los presentadores de Busca de Caza:

-Jesús Balado con sus setters gordon: Sundowners Emporio (TR.GB, TR.BC, TR,CP,CHINT, CHIB, CH Europa CP 2016), Latika Vom Eixelberg ( TR.CP y Camp de España de Belleza), Alma de Biaska (mejor estilo de raza en el camp de Europa 2018) y Arco de Biaska.

- Jose Luis Sanz, con sus perros Rex del Faenor, (TR.BC), Neno de Xeara, Nini de Don Marcos, J` Apache de Hurifeer, y Door´s de Rack Land (TR. CP y Vice CH del mundo en 2012).

Finalmente desfilaron los presentadores de pruebas de montaña y Becadas:

- Jose Miguel Flores con sus perros:

Dendaberri Obama( CH.INT, Ganador del trofeo "Pluma del Pintor" en 2014,2015,2016 y 2017, CH de Europa de Becadas en 2014 y 2015, CH de Europa de montaña en 2016, ganador del Clochette de Plata en 2016 y Vice ganador del trofeo Saladini Pilastri en 2017).

Dendaberri Sión (CH.INT, Vice ganador del Clochette de oro en 2017).

Dendaberri Pegaso (Trialer de montaña y Becadas).

Dendaberri Santa (Trialer de Becadas y Campeona de Europa de Becadas 2017).

Dendaberri Penta (CH.INT, Ganadora en hembras del Trofeo Saladini Pilastri).

Dendaberri Tano.

- Kuba Barahona con sus perros:

Izar de la Onsella (TR.CP, y Vice ganador del Clochette de Plata en 2017)

Indio de Sosobal (TR.de Becadas).

Lord du Val de Ronceveaux (TR. de Becadas).

- Asier Marcaida con su perro Lo del Alto Humaran.

Y finalmente recogieron sus trofeos los ganadores de cada una de las modalidades de pruebas de 2017:

Gran Busca: Hotar del Alto Eume (CH.INT.GB), conductor Rui Lemos y propiedad de Benigno Sánchez Ares.

Búsqueda de Caza: Irgo do Fontelo( CH.INT) conductor J. López/ Iban López y propiedad de Iván López.

Caza práctica: Rex del Faenor (TR.CP), conductor J. Luis Sanz y propiedad de Pascual Carbonell.

Clásicas de Codorniz: Atila de Ugartebetxi (TR.GB), conducido y propiedad de Ismael Carro

Pruebas de Becadas: Dendaberri Sión (CH.INT) conducido y propiedad de José M. Flores.

Pruebas de Montaña: Dendaberri Penta (CH.INT) conducida y propiedad de José M. Flores.

Y finalmente el Trofeo Pluma del Pintor y memorial Platero fue para Dendaberri Obama (CH.INT) conducido y propiedad de José M. Flores.

Con la cena de gala en la cual el club invitó a los propietarios de estos perros ganadores en 2017, se cerró el programa del primer día.

El domingo se disputó de nuevo, primeramente, la Especial Pointer, donde el triunfo, como el día anterior, volvió a ser para Everest del Baldío, pero esta vez con el 1º Exc. La prueba de setter la ganó con el 1º Exc. Idra de la Mazorra de Yan Condado, devolviendo así a lo más alto a este ilustrísimo apellido de la cinofilia española. El 2º Exc. volvió a ser, como el día anterior, para Jatxi de la Onsella, de Rui Lemos. Y con 3º Exc. se situó Ugartebetxi Hércules, de Isma Carro, quedando en el Muy Bueno Euskitze Onena, de Rui Lemos; y Ugartebetxi Atila, de Isma Carro.

Consideraciones

Hay una serie de cosas que no pueden pasar desapercibidas cuando a una prueba como esta acude tanto aficionado, cuando se hacen cosas nuevas intentando mejorar etapas anteriores y cuando hay detrás de todo ello un trabajo importante de mucha gente joven y desinteresada (directivos y voluntarios).

Mención especial merece Rico, que con los achaques propios de su edad se resiste a abandonar las pruebas. Mucha afinidad y complicidad debe tener con la gente que ahora maneja el club para estar en Ciguñuela. El que nos dio una Copa de Europa de Gran Busca por equipos en 2004 merece más que lo que jamás podamos darle. No será fácil acostumbrarnos a su ausencia en las pruebas cuando esta se produzca.

Reconocimiento, también especial, merece Benigno Sánchez, que hace muchos años triunfaba con Ciki des Pises, más tarde lo hizo con Radentis España y ahora lo hace con Hotar del Alto Eume; algo de brujo debe tener este gallego, como otros en otras disciplinas, para estar con frecuencia en la cumbre.

También tuve ocasión de ver a Kuba Barahona, al que veo muy poco, pues él siempre anda por esas montañas de Europa. Kuba y yo hemos compartido coto de caza en el pasado, en Sobradillo de donde él desciende por vía paterna. La montaña y los setters han dejado a Kuba sin ápice de grasa y han dado a su piel un moreno propio de quien está siempre en la montaña, entrenando o compitiendo. Si un día Kuba dejara los perros y cogiera una bicicleta, sería sin duda escalador y de los mejores; su físico es propio de los grandes campeones de la montaña.

Lo mismo se puede decir de José Miguel Flores, otro ‘escalador’ de las montañas europeas, un portento físico de la naturaleza y un caballero de pies a cabeza, dicho sea de paso. Durante la cena de gala lo tuve a mi izquierda y la satisfacción fue doble, por las viandas y por su compañía. Compartimos algún amigo común fuera de este mundillo, por aquello de que el mundo es un pañuelo, y entre unas cosas y otras la velada me resultó inolvidable.

Como ven las pruebas dan para mucho, en especial estas del Setter Club de España, que tantos aficionados arrastran actualmente por toda España, y donde se ha logrado generar un ambiente de camaradería inmejorable. Que siga la racha.

Texto: Antonio Vicente