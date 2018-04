El PSOE pone fin al tránsito de vehículos con mercancías peligrosas por el casco urbano de Castellanos de Moriscos

Martes, 24 de abril de 2018

El diputado del PSOE en el Congreso por la provincia de Salamanca, David Serrada, ha logrado, en la sesión de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de la Cámara Baja celebrada hoy, que se aprobara una Proposición no de Ley para que desde el Gobierno se regule y se evite de manera urgente e inmediata, y mediante la puesta en marcha de las medidas que sean necesarias, el paso de vehículos que transportan mercancías peligrosas y atraviesan a diario el casco urbano del municipio salmantino de Castellanos de Moriscos.

El parlamentario socialista salmantino ha manifestado que “tal y como ya había reconocido el propio gobierno ante una interpelación realizada por él mismo, el acceso y abandono de los vehículos que transportan mercancías peligrosas a las instalaciones de CLH situadas en el término municipal de Castellanos de Moriscos debía realizarse a través de su enlace situado en el punto kilométrico 228 a la autovía A-62 desde el cual se accede a toda la Red RIMP de mercancías peligrosas”.

Los vehículos que abandonan las instalaciones de CLH sentido Valladolid “lo están haciendo directamente, mientras que para dirigirse en el otro sentido hacia Salamanca, deben tomar el cambio de sentido de la misma autovía A-62 en el punto kilométrico 225 situado a 3 kilómetros del anterior enlace”.

El grupo socialista denunció que a pesar de la claridad con la que se muestra la normativa, “cada día más de una cincuentena de camiones, cargados con mercancías peligrosas, realizan la entrada o la salida a la planta de hidrocarburos de la compañía CLH próxima a este municipio por un itinerario que no es el que contempla y está recogido en la ley para este tipo de tránsito y en concreto para esta zona”.

No en vano “más de una cincuentena de camiones, que con permisividad y sin ningún control ni vigilancia por parte de la dirección de tráfico o las autoridades pertinentes están escogiendo otro itinerario, no permitido ni autorizado, que incluye el paso por el casco urbano del municipio de Castellanos de Moriscos”. Esto, según ha informado Serrada supone que de forma habitual “se produzca un gran volumen de tráfico peligroso por uno de los municipios con mayor población de la provincia de Salamanca, con el consiguiente riesgo que ello conlleva tanto para los residentes como para quienes circulan por una vía que no tendría que ser utilizada ni para acceder ni para salir de la planta de combustibles”.