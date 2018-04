Los lectores de la villa viajan al País de los Sentidos de mano de Inmaculada Pérez

Martes, 24 de abril de 2018

GUIJUELO | La escritora guijuelense presentó su cuento en la sala infantil de la biblioteca ante los miembros de los clubes de lectura y numeroso público

Guijuelo celebra hoy el Día Internacional del Libro de la mejor manera posible, con un libro escrito por la guijuelense Inmaculada Pérez Mateos. ‘Viaje al país de los Sentidos’ es un cuento ilustrado que enseña a los más pequeños sobre la música y los cincos sentidos al mismo tiempo que se embarcan en una emocionante aventura. La Biblioteca Municipal David Hernández ha acogido esta tarde un cuentacuentos con la presencia de los miembros de los dos clubes de lectura infantiles y numeroso público que ha querido compartir unos minutos con la autora y preguntarse detalles acerca de el cuento y su creación.

‘Viaje por el País de los Sentidos’ plantea un viaje de descubrimiento. Un malvado duende les ha robado los sonidos a las notas musicales, y sin ellos no pueden crear nuevas melodías. Para recuperarlos tendrán que emprender un viaje a través del País de los Sentidos, en el que encontrarán cinco reinos, pero deberán informarse a través de cada uno de los Señores de cada Reinos en cuál de ellos están sus sonidos.

Inmaculada Pérez Mateos fue protagonista de nuestra página de Guijuelo en la edición del mes de abril del periódico gratuito SALAMANCA AL DÍA, con una entrevista que reproducimos aquí:

El talento para crear historias se tiene, incluso se puede aprender, pero en ocasiones, tarda bastante en aparecer. Y a veces lo hace de manera sorprendente. Ese el caso de Inmaculada Pérez Mateos, una vecina de Guijuelo que nunca había escrito un libro y que un buen día se sentó a ayudar a su hija Sofía con un trabajo de música para el colegio. Entonces surgió una idea para un cuento infantil sobre los sentidos y la música que tras varios años de proceso se ha convertido en una obra ilustrada.

La autora dedicará este mes de abril a dar a conocer su cuento en Guijuelo, tal y como ella desea, y nada mejor que una actividad especial que se realizará en la Biblioteca Municipal David Hernández de la villa con motivo de la celebración del Día del Libro. Los más pequeños socios lectores podrán conocer de primera mano la obra en un encuentro con la propia autora. En GUIJUELO AL DÍA no hemos podido dejar pasar la oportunidad de charlar brevemente con la última exponente del creciente talento artístico de los vecinos de la villa.

¿Cómo surgió la idea para tu obra?

Pues todo ocurrió en 2015. Mi hija Sofía me pidió ayuda para hacer un trabajo del colegio que trataba sobre música. Entonces me llegó la idea de repente. Nunca me había pasado algo así. Comencé a escribir la historia según la iba imaginando. Fue sorprendente porque no podía parar. Y de hecho, el cuento final ha variado muy poco respecto a esa primera versión.

¿En qué momento te decidiste a publicarlo?

La verdad es que no fue de manera inmediata. En un principio no pensé en mostrarlo a nadie, pues nunca había escrito nada parecido. Pero hubo unas actividades en el Colegio Filiberto Villalobos y pude leer el cuento en una clase, y la respuesta de los niños fue muy positiva. Entonces mis propios hijos me animaron a que buscara una editorial para publicarlo. Y fue por ellos que ahora podemos disfrutar de él en nuestras manos.

¿Fue complicado encontrar editorial?

La verdad es que no, gracias a internet y las nuevas tecnologías ha sido posible. De otro modo no me habría animado a mostrarlo en persona. Una editorial me dijo que no, pero entonces contacté con Babidi-Bú, que son de Sevilla, y les encantó el contenido. Me pusieron en contacto con una ilustradora madrileña, Cristina Ampudia, cuyo estilo es perfecto, justo como yo lo imaginaba. Entonces hubo algunos retrasos y el proceso de creación y maquetación, pero al final ya podemos disfrutar del libro después de tanto tiempo.

¿Habrá más libros después de este?

Pues no lo sé. Es cierto que no me he vuelto a venir la inspiración de la misma manera que lo hizo aquella vez, pero no descarto intentarlo de nuevo en el futuro.