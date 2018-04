ΛVICI(I). El nivel más bajo del Reino Naraka

Esta semana, concretamente el 20 de abril de 2018, hemos recibido la noticia de la muerte de Tim Bergling, el conocido productor sueco, que se hacía llamar ΛVICII.

Aunque a muchos no les guste la música EDM (Electronic Dance Music) no podemos menospreciar el hecho de que Avicii fuera uno de sus mayores representantes en el mundo.

Algunos de los éxitos de la última década llevan su impronta personal como Wake Me Up, Hey Brother o Addicted to You, temas que le otorgaron el éxito.

Fue en el año 2011 cuando su reconocimiento se hizo patente al realizar un sampleo de un tema góspel original de 1962. Something's Got a Hold on Me, de Etta James, fue incluido en un tema con nombre propio: Levels, el cual le hizo ingresar en las listas de música más importantes del mundo, con lo que, Avicii, crearía su propia discográfica llamada LE7ELS.

El EDM no se puede denominar un género musical por sí mismo puesto que une varios estilos y con ellos genera un producto dirigido a gustar a esa amalgama de públicos y que en ocasiones no deja satisfecho a ninguno, lo que lo convierte en un Dance Comerical enfocado a vender.

A pesar de esto, en 2012, Avicii logró colocarse en la tercera posición de los productores más influyentes del momento.

Pero todo este éxito le hizo anunciar el 29 de marzo de 2016 su retirada de los escenarios por un tiempo indefinido. Los excesos con el alcohol mermaron la salud de Bergling y se le diagnosticó pancreatitis aguda por lo que dejó de hacer presentaciones en vivo desde entonces. En unas declaraciones a la revista Rolling Stone, explicó: "Es muy fácil estar demasiado apegado a la fiesta. Te vuelves solitario y tienes ansiedades. Se vuelve algo tóxico".

En los últimos tiempos se había convertido en un multimillonario errante, viajando por el mundo con una cuenta corriente que rondaba los 100 millones de dólares.

Con tan solo 28 años, Avicii deja un vacío en los festivales de todos los países y huérfanos a muchos de los productores noveles del momento.