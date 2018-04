‘Astu’ pide disculpas por el desafortunado comentario que motivó su expulsión

Jorge González ‘Astu’ ha remitido una carta a los medios de comunicación para pedir disculpas por el desafortunado comentario en el banquillo, y que motivó su expulsión, en el pasado partido Unionistas de Salamanca CF - CD CF Salmantino.

El club condena toda manifestación verbal o física que discrimine a cualquier persona o colectivo por parte de sus integrantes, puesto que el deporte, por su gran influencia sobre todo para la infancia y la adolescencia, debe ser un espacio integrador y ejemplar para el resto de la sociedad. El club aplicará las medidas oportunas que establece su código interno para futbolistas y cuerpo técnico.



Carta de disculpa de Astu

Tras pasar 24 horas sobre lo acontecido, tratando de aclarar en mi red social Twitter lo que sucedió y no creyendo tal explicación como suficiente, quiero pedir disculpas por el hecho acontecido en el partido de ayer y dejar claro que en ningún momento fue un acto despectivo, ni mucho menos ofensivo.

Si estoy aquí es por mi madre, sudamericana, y entiendo también que en algún caso y por lo que últimamente viene siendo el deporte, en este ámbito no es lo más adecuado y por eso yo, como profesional, estoy afectado por el comentario desafortunado que alteró en cierto modo la fiesta del fútbol. Soy tímido, no me gusta ser protagonista y menos en un caso como este. Quiero pedir disculpas al CD CF Salmantino, a su afición y a los que se hayan sentido ofendidos por mi comentario. Por supuesto a mi afición,a mis compañeros de trabajo (directiva, cuerpo técnico y jugadores) y a nuestros patrocinadores.

Por lo tanto, como ya he expuesto, pido disculpas por utilizar esta desafortunada expresión en el contexto de una conversación informal con el línea para intentar romper el hielo tras una situación previa tensa con mi banquillo. Doy las gracias a los que me han apoyado desde el primer momento y me conocen. A mis amigos, mi novia, mi hermana y mis padres, que son los que han estado a mi lado en un momento complicado para mi. Mil disculpas de corazón. Acataré cualquier sanción que desde el club ejemplar que es USCF quiera establecer y os envío un fuerte abrazo a todos para que sigáis de nuestro lado en la búsqueda del campeonato de Liga.