¡Donde radica la soberanía nacional!

ENTRE PUENTES

¡DONDE RADICA LA SOBERANIA NACIONAL!

En muchas ocasiones, más de las que deberíamos, nos ponemos a discutir, a entrar en disquisiciones, a entablar una dura crítica, o ya metidos en “harina”, y calenturientos vociferamos y nos tiramos los trastos a la cabeza, incluso salen a relucir los malos modos y el insulto, todos sabemos que el español es muy temperamental, y aunque no esté lo suficientemente, leído, instruido, o domine la materia, se ufana para defender su razón, cuadre o no cuadre. ¡O las cosas son, como él quiere que sean, o bien su tozudez, le llevara a los limites antes descritos, salir malparados!.

Viene esto a cuento, porque además de en Cataluña, comienza a extenderse el conflicto a otras “fronteras”, y el desasosiego comienza a tomar cuerpo entre aquellos, que ven la causa desde distintos frentes, y entre los que defienden la posición del Gobierno, los que demandan aún más dureza, o quienes sostienen qué; esa no es la forma de solución del conflicto, junto a otro sinfín de razonamientos, el caso es que la controversia está llegando hasta nosotros, y empezamos a entrar en una vorágine de despropósitos, tal es así, que hace días, en esas discusiones casi “bizantinas” y evidentemente sin acuerdo sobre este relato (que les acompaño) entre los unos y los otros, las nacionalidades, las autonomías, la Constitución etcétera. El final fue, que apareciera escrito, comprobado y demostrada la causa, así quizá en otra ocasión lo vemos más claro, y se habrá paso el temple y el raciocinio: La cosa era:

1.- ¿Qué es un catalán? y ¿Qué es un extremeño? = p.ej…

Un catalán es un ciudadano de nacionalidad española o súbdito del Reino de España que tiene su vecindad administrativa afincada en la Comunidad Autónoma de Cataluña del citado Reino. Un extremeño es un ciudadano de nacionalidad española o súbdito del Reino de España que tiene su vecindad administrativa afincada en la Comunidad Autónoma de Extremadura del citado Reino.

2.- ¿Cómo se pasa de ser catalán a extremeño o al revés y en cuánto tiempo?

Sencillamente aportando la baja administrativa de vecindad en la Comunidad Autónoma de Cataluña o de Extremadura y presentando el alta administrativa de vecindad en la Comunidad Autónoma de Extremadura o de Cataluña. En muy poco tiempo.

3.- ¿Tiene efecto jurídico alguno o implica hecho diferencial el ser catalán o extremeño?

Ninguno, solo establece derechos y obligaciones específicos derivados de la legislación autonómica, exactamente igual que lo que ocurre con las ordenanzas municipales respecto a la avecindad en un municipio u otro. Esto es; respetando siempre la igualdad entre los españoles residentes en todo el territorio español. Sin embargo, es una violación de la C. E. que se ha venido realizando durante cuarenta años, tanto en autonomías, como en municipios y no se ha puesto coto a este desatino. (En este punto la cosa, se fue de tono).

4.- ¿Existe el pueblo catalán o el pueblo extremeño jurídicamente?

No, solo existen ciudadanos españoles que tienen su residencia administrativa en una u otra Comunidad Autónoma del Reino de España. Se puede pasar de ser catalán a extremeño o viceversa en pocos días dejando de ser vecino de un municipio en un sitio y pasando a serlo en otro. La expresión "Pueblo de..." no tiene naturaleza política, administrativa o jurídica, es un concepto cultural y sentimental aplicable a los habitantes, todos y no sólo a una parte de los mismos, de un municipio, comarca, isla, provincia, autonomía, nación, continente o del mundo entero. En la Constitución se cita en el preámbulo al "pueblo español" pero no en el articulado que cita a individuos, todos ciudadanos, es una expresión carente de rango normativo.

5.- ¿Hay otras naciones en España?

No. El Reino de Galicia, el Condado de Barcelona y los Señoríos de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa fueron organizaciones de gobierno feudales y medievales de carácter estamental y nobiliario en nada equiparables a naciones y estados modernos. Participaron en la creación de naciones medievales, La Corona de León y de Castilla y la Corona de Aragón, que luego dieron lugar a una nación y a un estado moderno: España

6.- ¿Fue Cataluña alguna vez una nación independiente equiparable a las naciones modernas?

No. Los condados catalanes fueron organizaciones feudales que no se corresponden territorialmente con la Comunidad Autónoma de Cataluña que se constituyó en el Principado de Cataluña, correcta denominación de la Comunidad, que fue el que se incorporó a la Corona de Aragón cuando se produce esta circunstancia Tarragona y Lérida estaban todavía en manos musulmanas o habían dejado de estarlo hacía pocos años. En todo caso y en rigor histórico pudo ser una nación medieval independiente desde la supresión del vasallaje al Rey de los Francos hasta el reconocimiento por el Conde de Barcelona de Alfonso VI de León y de Castilla como Emperador de España entera, recomponiendo su vasallaje ahora con otro Rey, la reconstitución ahora de esa "nación medieval" sería tarea equivalente a la de reconstituir el Reino de Jerusalén o el Imperio de Bizancio hablando siempre en términos jurídicos.

7.- ¿Cuáles son las nacionalidades constituciones del Reino de España?

Son tres, la Corona de Aragón que comprende cuatro Comunidades Autónoma; la Corona de León y Castilla que comprende doce Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas; y la Corona de Navarra, coincidente con la Comunidad Foral de Navarra.

8.- ¿Son soberanos los parlamentos autonómicos?

No, no tienen reconocimiento ni capacidad soberana alguna, son órganos legislativos limitados y sin competencia constituyente alguna. No pueden incumplir la Constitución, ni el Estatuto de Autonomía que les ampara, ni los parlamentos, ni los gobiernos de ellos emanados.

9.- ¿Dónde reside la soberanía?

La soberanía reside en los ciudadanos españoles todos en su conjunto pero representados como individuos distintos no existiendo el concepto jurídico ni político de "un pueblo soberano". La soberanía española la representan los miembros de las Cortes, Congreso de los Diputados y Senado del Reino, siendo cada Diputado o Senador representante no de la provincia por la que es elegido, sino de la Soberanía Nacional de España en su conjunto.

10.- ¿Dónde está el origen de la Nación, de España?

Data del año 409 después de Cristo con la cesión al Rey de los Visigodos Alarico I efectuada precisamente en Barcelona, entonces Barcino, de la soberanía del Imperio Romano en la provincia Tarraconense, cesión confirmada y ampliada un año más tarde para todas las provincias romanas de Hispania a favor del Rey Ataulfo l, sucesor del anterior, efectuada también en Barcino, ahora Barcelona. Son estos dos Reyes Godos los dos primeros de la cronología de los Reyes de España que cierran en la actualidad Juan Carlos I y Felipe VI.

Bien, pues, parte de todo esto un tanto mezclado, fue la última “Cruzada”, que se viene levantando en pos de querer tener un argumento, que en muchas ocasiones defendemos, sin estar al corriente, de cómo está recogido en esa soberanía que, pudiera estar equivocada, pero es la que por el momento tenemos.

No tardaremos en entrar en otro acalorado debate… ¡Es que somos así, que le vamos hacer!

Fermín González salamancartvaldia.es blog taurinerías