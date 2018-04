Lunes, 23 de abril de 2018

¿Estás cansada de sufrir con el vello que crece rápidamente en tu cuerpo? ¿Piensas que las técnicas que utilizas no son tan eficientes para eliminarlos? No te preocupes, no eres la única a la que le pasa eso. Normalmente, sufrimos por esos pelos que nos salen en diversas partes de nuestro cuerpo. De hecho, hoy en día no es tan estético y en algunos casos no es tan saludable conservarlos. Por eso, en este post te mencionaremos las tendencias en técnicas de depilación que podrían servirte.

El afeitado

Es una de las técnicas más antiguas y comunes, que puede ser utilizada en zonas grandes o pequeñas. Consiste en pasarse una navaja por el cuerpo de forma que los vellos que se desean eliminar sean cortados, pero no debes aplicar esta técnica sin una buena crema para afeitar o lubricante.

Entre sus principales ventajas se encuentra que es una técnica sumamente económica y si es llevada a cabo con sutileza puede llegar a ser indolora. Sin embargo, si la técnica no es aplicada de la forma correcta podrías cortarte con la navaja de la afeitadora e incluso podría causarte una foliculitis, por lo que hay que llevarla a cabo con muchísimo cuidado.

Depilación con cremas

Seguramente, habrás visto anuncios publicitarios como el de la crema veet depilatoria mientras haces zapping por los canales de la televisión, pues este tipo de técnica es muy común y accesible. Consiste en aplicarse una crema de depilación que irá degradando las proteínas del vello de la zona donde la apliques. De esta forma, en cuestión de minutos podrás retirar los pelos que desees eliminar con una espátula.

Su principal ventaja es que es económica y te ahorrará malos momentos, como cortes, etc. Sin embargo, tienes que estar pendiente con la cantidad de tiempo de aplicación de la crema, debido a que si te excedes, podría causarte una alergia en la zona aplicada.

Depilación IPL

Este es un método sumamente eficaz para eliminar esos pelos que tanto nos disgustan y consiste en una pequeña máquina con la que podrás hacerte una depilacion ipl en casa que por medio de una lámpara aclarará el vello que se desee eliminar. Posteriormente, estos vellos por medio del calor aplicado quedarán completamente eliminados de la zona.

Puedes adquirir la máquina de depilación IPL en Silkn, una tienda online especializada en vender productos de belleza. Esta técnica trae como principal ventaja que tiene mucha duración y que incluso el vello podría desaparecer de forma permanente sin dañar el resto de tu piel. Sin embargo, se necesitan varias sesiones para lograr el acabado definitivo.

Depilación con cera

Es una de las técnicas de depilación más antiguas que han existido. Sin embargo, es muy eficaz a la hora de eliminar el vello por completo. Consiste en una bandita de cera fría o caliente que se pega en la piel y que posteriormente se arranca, trayéndose con ella todo el vello que se deseaba extraer.

Es una técnica que puedes realizar desde la comodidad de tu hogar y que suele ser muy económica y sencilla. Sin embargo, como principal consecuencia, puede causar dolor a la hora de arrancar la bandita o incluso irritación en tu piel.