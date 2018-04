Aurora & The Betrayers presenta en concierto su tercer álbum, ‘Tune Out The Noise’

Lunes, 23 de abril de 2018

Concierto de Aurora & The Betrayers el próximo 27 de abril, en la Sala B del CAEM (22.30 horas). La banda estrena ‘Tune Out The Noise’, su tercer álbum y más personal hasta la fecha. Un álbum de ocho canciones originales que demuestran la constante evolución de la banda. Fieles a su manera de concebir la música, Aurora & The Betrayers nos sorprenden de nuevo con su estilo arriesgado, un sonido más auténtico y una personalidad incontestable.

‘Tune Out the Noise’ (Apaga el ruido) nos sumerge en un disco lleno de texturas rudas y preciosistas, de mensajes profundos y de inconformismo, con infinidad de referencias asociadas (Jack White, David Bowie, Iggy Pop, The Beatles, Pink Floyd, Talking Heads...) pero el resultado es Aurora & The Betrayers.

Aurora & The Betrayers son: Aurora García (Lead Vocals), José Funko (Guitar), Martín García (Keyboards), Maxi Resnicoski (Drums), Pablo Rodas (Bass) y Luis Pinel (Keyboards).